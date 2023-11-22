富途毛君豪：網易手遊業務強勁　毛利率有保證　值得繼續看好

網易 （09999） 截至9月底止第三季度期內收入273億元（人民幣，下同），按年升11.6%，符合市場預期；純利78.37億元，按年增長17%，勝市場預期。網易毛利率高達62%創新高，按年增5.9%。

網易主要業務為遊戲及相關增值服務，其收入佔比高達78%，第三季度網易遊戲板塊淨收入達218億元，按年升16.5%，第三季度新遊表現超預期，對提高公司收入和利潤率發揮了重要作用。

網易經典遊戲《夢幻西遊》﹑《蛋仔派對》﹑《第五人格》﹑《逆水寒》及《永劫無間》熱度不減，新作品《全明星街球派對》上線亦一度霸榜。《燕雲十六聲》、《射鵰》、《零號任務》等新款遊戲預計將在2024年上半年推出。

這些新款遊戲涵蓋了多種類型，將使網易的遊戲組合多樣化並擴大其玩家基礎，而且網易許多是自主研發的遊戲，故利潤率較高。

網易AI大模型年內投資逾120億 網易有道業務受惠

網易今年第二季度開始便全面推進AI大模型在各項業務上的落地應用，前三季度研發累計投入已超過120億元。

得益於子曰教育大模型等AI技術產品，令網易有道業務快速發展，單季淨收入15億元創新高，毛利率提升至56%，爲近兩年新高。

此外，網易伏羲無人裝載機器人是其中唯一將AI大模型落地應用工程產業的案例，以實現全無人流程的智能作業，解決工程業人力成本高、效率低、作業風險大等問題。

網易也將深入與實體企業合作，持續展開挖掘機器人、裝載機器人、壓路機器人、塔吊機器人、礦卡等多場景的產品研發和批量部署。 雲音樂盈利能力顯著改善，毛利率按年上升13%至27%。

雖然雲音樂第三季淨收入20億元，同比減少16%，但隨着會員訂閱收入的增加和成本管控能力的優化，毛利率能夠持續提升。

網易年內遠較其他新經濟股強勢

集團各項業務收入復甦、毛利率優化及費用管控良好令利潤持續地增長，其中遊戲業績增長對網易未來發展具有重要而決定性的影響。股價走勢方面，今年以來與其他新經濟股不一樣，一直處於強勢，其間每次調整幅度也不多，可吼20天線170港元買入，上望至200港元，止蝕價可放於150港元。

【關於作者】富途證券高級策略師毛君豪於英國諾丁咸大學畢業， 擁有金融碩士學位，現為富途高級分析師， 超過12年金融行業及投資經驗，擅長香港及美國的新經濟版塊，風格主要為穩守突擊型。他為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。