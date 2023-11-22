  • 24°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

富途毛君豪：網易手遊業務強勁　毛利率有保證　值得繼續看好

股市 10:55 2023/11/22

分享：

分享：

網易 （09999） 截至9月底止第三季度期內收入273億元（人民幣，下同），按年升11.6%，符合市場預期；純利78.37億元，按年增長17%，勝市場預期。網易毛利率高達62%創新高，按年增5.9%。

網易主要業務為遊戲及相關增值服務，其收入佔比高達78%，第三季度網易遊戲板塊淨收入達218億元，按年升16.5%，第三季度新遊表現超預期，對提高公司收入和利潤率發揮了重要作用。

網易經典遊戲《夢幻西遊》﹑《蛋仔派對》﹑《第五人格》﹑《逆水寒》及《永劫無間》熱度不減，新作品《全明星街球派對》上線亦一度霸榜。《燕雲十六聲》、《射鵰》、《零號任務》等新款遊戲預計將在2024年上半年推出。

這些新款遊戲涵蓋了多種類型，將使網易的遊戲組合多樣化並擴大其玩家基礎，而且網易許多是自主研發的遊戲，故利潤率較高。  

網易AI大模型年內投資逾120億　網易有道業務受惠

網易今年第二季度開始便全面推進AI大模型在各項業務上的落地應用，前三季度研發累計投入已超過120億元。

得益於子曰教育大模型等AI技術產品，令網易有道業務快速發展，單季淨收入15億元創新高，毛利率提升至56%，爲近兩年新高。

此外，網易伏羲無人裝載機器人是其中唯一將AI大模型落地應用工程產業的案例，以實現全無人流程的智能作業，解決工程業人力成本高、效率低、作業風險大等問題。

網易也將深入與實體企業合作，持續展開挖掘機器人、裝載機器人、壓路機器人、塔吊機器人、礦卡等多場景的產品研發和批量部署。  雲音樂盈利能力顯著改善，毛利率按年上升13%至27%。

雖然雲音樂第三季淨收入20億元，同比減少16%，但隨着會員訂閱收入的增加和成本管控能力的優化，毛利率能夠持續提升。  

網易年內遠較其他新經濟股強勢

集團各項業務收入復甦、毛利率優化及費用管控良好令利潤持續地增長，其中遊戲業績增長對網易未來發展具有重要而決定性的影響。股價走勢方面，今年以來與其他新經濟股不一樣，一直處於強勢，其間每次調整幅度也不多，可吼20天線170港元買入，上望至200港元，止蝕價可放於150港元。

【關於作者】富途證券高級策略師毛君豪於英國諾丁咸大學畢業， 擁有金融碩士學位，現為富途高級分析師， 超過12年金融行業及投資經驗，擅長香港及美國的新經濟版塊，風格主要為穩守突擊型。他為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

撰文 : 毛君豪 富途證券高級策略師

欄名 : 牛牛理財落你袋

最新專欄文章 更多

富途陸秉鈞：拆解騰訊3大業務上季表現關鍵　業績前最新部署策略
2023/11/14
富途陸秉鈞：拆解騰訊3大業務上季表現關鍵　業績前最新部署策略
富途毛君豪：減肥藥美股雙紅——禮來及諾和諮德績後一覽
2023/11/08
富途毛君豪：減肥藥美股雙紅——禮來及諾和諮德績後一覽
富途毛君豪：Netflix季績比預期佳兼上調訂閱方案價格　待375美元買入
2023/10/26
富途毛君豪：Netflix季績比預期佳兼上調訂閱方案價格　待375美元買入
富途毛君豪：內地已開始部署6G　由中國移動可吼63港元買入
2023/10/11
富途毛君豪：內地已開始部署6G　由中國移動可吼63港元買入
富途毛君豪：滬金創新高、金價可跟隨　吼紫金礦業12.5港元買入
2023/09/28
富途毛君豪：滬金創新高、金價可跟隨　吼紫金礦業12.5港元買入
港股 新經濟股 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 個股分析
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜SaaS】金山軟件上季扭虧為盈　溢利2849萬元人民幣　股價反插逾4%

下一篇文章

【教育股轉型】東方甄選彈逾2%　向母企悉售教育業務、料錄收益16.5億人幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款