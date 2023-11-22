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英國明年增最低工資 加至近112元

環球經濟金融 10:56 2023/11/22

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英國財政部周二（21日）公布，全國法定最低工資將由2024年起增加至每小時11.44英鎊（約112港元）。政府估計近300萬名低收入工人受惠，調整幅度接近10%。

英政府半年赤字超去年同期2149億 低於OBR預期 【下一頁】

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）接受獨立顧問低薪委員會（Low Pay Commission，LPC）建議，同意
把21歲以上法定最低工資由每小時10.18英鎊增至11.44英鎊，升幅為12.4%，21歲以上全職工人年收將上升約2,300英鎊（約2.2萬港元）。

同時，最低工資限制年齡由23歲下降至21歲。18至20歲年輕工人最低工資亦增加1.11英鎊至8.6英鎊（約84港元）。

侯俊偉指下財政年度開始，領取最低工資的全職人士年薪將有1,800英鎊（約1.8萬港元）增長，將會終結英國的低薪人群，兌現保守黨宣言中的承諾。侯俊偉指2010年後最低工資協助把低薪人士數量減半，確保工作獲得報酬。

英國威爾士擬縮減暑假一周 秋季期中假延長至兩周 【下一頁】

財政部指擴大最低工資適用年齡後，政府達成2024年前納入3分2收入中位數人士入最低工資的目標。商業及貿易部估計，約270萬人直接受惠於增長。

英國工會聯盟（Trade Union Congress，簡稱TUC）主席諾瓦克（Paul Nowak）歡迎最低工資增加，讚揚此舉保障僱員及僱主利益，同時有考慮經濟環境及勞動力市場。諾瓦克亦呼籲，最低工資應盡快升至每小時15英鎊，指多數人實際收入在過去10年收縮，未來受通脹影響將持續減少。

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責任編輯：吳漢培

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