【OpenAI大地震】微軟調整LinkedIn三藩市辦公室設備　準備接收OpenAI員工

▲ 為應對OpenAI員工的加入，微軟正在調整位於三藩市的LinkedIn辦公室空間和設備。（法新社）

逾95% OpenAI員工以大規模離職為威脅，要求董事會集體辭職，並讓Sam Altman重新擔任行政總裁一職。據科技媒體《AXIOS》報道，微軟（Microsoft）亦已準備接收該批OpenAI員工，調整位於三藩市的LinkedIn辦公室設備。

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微軟行政總裁Satya Nadella早前已表示，被OpenAI董事會解僱的前行政總裁Sam Altman將加入微軟團隊，這意味大批支持Sam Altman的OpenAI員工，亦很大機會追隨其步伐加入微軟。

為應對OpenAI員工的加入，微軟正在調整位於三藩市的LinkedIn辦公室空間和設備，包括升級培訓AI所用的電腦叢集（Clusters），並調撥和採購了一批Mac設備，確保OpenAI員工加入後能夠快速投入工作。

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距離OpenAI總部 僅10分鐘路程

同時，微軟還安排法律和人力資源人員，隨時準備處理招聘和入職事宜。據悉，該辦公室距離OpenAI總部僅10分鐘路程，倘OpenAI員工後續要離職加入微軟，也能夠更快適應工作環境。

責任編輯：陳卓賢

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