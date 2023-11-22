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【金融中心】新加坡第三季GDP增1.1%勝預期　受惠旅遊與服務業

宏觀解讀 10:38 2023/11/22

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【金融中心】新加坡第三季GDP增1.1%勝預期　受惠旅遊與服務業

新加坡政府公布，2023年第三季GDP按年增長1.1%，高於上月初步估值的增長0.7%，也是今年首次錄得季度經濟按年增長逾1%。新加坡政府最新預計，當地全年經濟增長1%，較早前指引的0.5%至1.5%收窄，而2024年增長預測為1%至3%。

以按季計，新加坡第三季經季節調整GDP增長1.4%，成功避開連續兩季按季倒退的「技術性衰退」。

受惠於較早解除疫情限制，新加坡在2021年、22年GDP增長分別達8.9%和3.6%。

有區內經濟學家指，新加坡上調初步預測是受惠於服務業改善，金融服務不斷擴大，住宿和零售貿易受遊客持續旺盛支持。

不過，新加坡貿易工業部就警告全球經濟下行風險依然存在，成熟經濟體的核心通脹具黏性，可能會促使央行將當前高利率維持更長時間，繼俄烏戰爭後，以色列與哈馬斯激突也可能帶來新一輪供應鏈和商品價格不穩。

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