商場聯同迪士尼攜手呈獻 聖誕栽種園地「GROW with LOVE」

太古城中心與迪士尼攜手帶來綠色聖誕特別企劃，於2023年11月17日至2024年1月1日期間為大家送上「GROW with LOVE」聖誕主題活動，將商場打造成聖誕綠色園地主題大型裝置，招募大家用愛心去栽種植物，一起為這個節日添上多一重意義，為環保多出一分力。

2.75米高聖誕造型米奇迎接大家

來到商場二樓就會看到2.75 米高的米奇在「Mickey聖誕小屋」歡迎大家，一起踏上種植之旅，進入9.5米高冬日小木屋，屋內掛著閃閃發亮的聖誕吊飾，當中米奇造型吊飾更是以環保物料3D打印而成，米奇及米妮身影更會隨著你的步伐在⼀旁窗户驚喜現身。

場內有8棵聖誕杉樹令大家仿如置身於森林般，因太古城中心與本地創新綠色科技公司「PLANT PLANT」合作，將一棵棵杉樹由原生地連同樹根，以科技完整地移到聖誕園地與大家同慶聖誕，並在活動過後整棵重新種植於地上，保留植物生命，實踐永續概念。

▲ 2.75 米高的米奇在「Mickey聖誕小屋」歡迎大家，一起踏上種植之旅。

投入聖誕園地尋找四大元素 與迪士尼朋友一同互動栽種

聖誕園地內，一眾迪士尼朋友亦急不及待種出自己一手培育的植物，分別在二樓中橋的四大種植元素互動區域等待你一起開始栽種，互動區域包括「Chip`n Dale種子天幕」、「Donald灌溉水車」、「Minnie陽光田舍」及「Groot 愛心溫室」；除了要和一眾迪士尼朋友打卡外，別忘了根據指示，拍下你專屬植物的成長過程。只要集齊兩種元素的QR code，大家更可換領聖誕樹形狀、印上迪士尼朋友的奇妙種子聖誕卡回家，就可以在家中Grow with Love。

▲ 一眾迪士尼朋友分別在四大種植元素互動區域等待你一起開始栽種。

打開聖誕倒數月曆驚喜禮物 實現聖誕願望分享快樂

今個聖誕，太古城中心更悉心搜羅了24份聖誕禮物。 由12月1日至24日，大家只要每日到xmas.cityplaza.com打開禮物，就可以得到低至33折消費優惠或免費禮品。而且由2023年12月1日至2024年1月1日，到二樓中橋捐款予「願望成真基金」，即可獲贈「迪士尼聖誕吊飾」乙個，將祝福和溫馨都帶給重病兒童。

於12月內指定日子，場內更有歌聲舞蹈為聖誕綻放喜悅與奇妙，包括香港香港聾人福利促進會的聽障學生合唱團表演及通利音樂藝術中心與香港展能藝術會合作的聖誕頌歌/劇場視形傳譯表演。

期間限定店挑選限量心頭好 憑消費再換領獨家消費賞

場內亦設有「GROW with LOVE期間限定店」，齊集超過300款超精緻的迪士尼商品，於2023年12月1日至12月26日期間，LIVE+會員於太古城中心以電子貨幣消費滿指定金額，即可參加「聖誕購物三重賞」；以渣打國泰 Mastercard®簽賬消費更可享額外「亞洲萬里通」里數獎賞。所有於「聖誕購物三重賞」成功賺取額外「亞洲萬里通」里數之顧客將自動參加「最高消費賞」，於推廣期內累積最高消費的一位顧客可額外獲得32,000「亞洲萬里通」里數，加倍冬日聖誕歡樂。

(特約)