百仁基金於2023年11月21日假CityU HK Tech 300舉行【同行。共創】百仁基金新方向新聞發佈會。本次發佈會一共分為三部份：【同行。共創】百仁基金新方向、【G3 聯盟發佈】及【少年創科達人大奬】詳情公佈，旨在凝聚更多同道夥伴，讓更多社會人士了解本會新方向和轉型計劃。我們非常榮幸邀請到百仁基金主席李家傑博士，GBS，太平紳士以及一眾理事成員及嘉賓參加此次發佈會，共同見證這一重要時刻。

自2008年成立以來，百仁基金一直致力於青年工作，在本會成立15周年之際，我們進行了第二次轉型，將普及化轉為精英化。在全球氣候變化和糧食危機的背景下，著力培育可持續發展及 ESG 精英，讓青年人在世界性議題上出力及發展。

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活動詳情如下:

日期： 2023 年 11 月 21日（星期二）

地點： 香港金鐘統一中心 8 樓 CityU HK Tech 300 – UCC808 室



非常榮幸邀請了以下嘉賓出席：

百仁基金主席 李家傑博士，GBS，太平紳士

百仁基金副會長 廖偉麟先生

百仁基金副會長 嚴偉賢女士

百仁基金副主席 李海楓先生

百仁基金副主席 羅穎怡女士 (G3 聯盟召集人)

百仁基金副主席 柯家洋先生 (菁青相惜分享會籌委會主席)

百仁基金理事 邱詠麒女士

百仁基金理事 陳頴光女士

百仁基金理事 陳國章先生

百仁基金理事 譚天樂教授

香港桂冠論壇秘書長 杜彭慧儀女士

香港資優教育學苑院長 黃金耀博士

香港資優教育學院助理院長（課程） 黃忠波先生

▲ 百仁匯聚-與年青科創達人對話 – 全場大合照

▲ 百仁基金主席 李家傑博士，GBS，太平紳士致送紀念品予支持機構香港城市大學，並由香港城市大學高級副校長 楊夢甦教授代表接受。

▲ 百仁匯聚 – 李主席與青年科創達人對話

台上提問：朱毅豪 (Martin Zhu – CityU HK Tech 300) 、林衍宏 (David Lin – HKAGE)、吳佰謙 (Nelson Ng – CityU HK Tech 300)、禤彥勳 (Denis Huen – HKAGE)

▲ 台下觀眾發問

花絮

▲ 在活動開始前，李生與30多名科創年青人對話，互相認識。

▲ 【同行。共創】百仁基金新方向新聞發佈會 – 全場大合照

百仁基金主席 李家傑博士，GBS，太平紳士

【同行。共創】百仁基金新方向



李主席表示：他與瑞銀慈善基金會(UBS Optimus Foundation)在不同的慈善項目中合作，有感年青人是我們的未來，冀通過不同的可持續發展項目，包括再生能源應用，可持續農業以及科技向善的範疇，培養品學兼優的年青人，在面臨全球緊迫性的問題時能以同理心及慈悲心去應對，進一步希望年青人將來能承擔起拯救地球的使命，促成三年先導計劃的誕生。本會宗旨亦由聚焦於香港青年，也擴闊至祖國甚至全球青年。



百仁基金副會長 嚴偉賢女士

【童擁AI】精英化



嚴副會長表示由2019年開始的【童擁AI】計劃，去年的施政報告提出STEAM 普及化，故本會把此計劃由普及化轉為精英化，亦由兒童改為共同，透過本會或坊間比賽發掘不同領域AI精英，建立人才庫，透過本會及聯動外界資源，為精英們安排職場體驗、參觀科技企業、專業人士為精英的初創成品提供意見，加以改良，或可配對資金，為成品落地，制做平台。配合香港未來發展創科的大方向出力。明年本會將於香港會議展覽中心舉行【善經濟論壇】暨 coding infinity 頒獎禮及精英科創成品展示。



百仁基金副主席 柯家洋先生

菁青相惜分享會



柯副主席表示, 踏入十五周年，隨著ESG永續發展項目及人工智能使用是全球的迫切議題，值得青少年盡早認知及加以關注。故計劃由明年開始把「菁青相惜分享會」主題聚焦於ESG永續發展及AI科技向善作主軸。邀請學校參與，為該校領袖生及有興趣相關議題同學作專業引導，冀望未來可成為行業精英，造福社群。

學校可於以上主題選取其一，本會除安排相應嘉賓到校跟同學分享外，本會亦資助相關校用作該主題學習及活動之用，完成後須提交報告，以作本會備考。後續本會將安排其他相應活動，使同學獲益更多。冀通過不同的可持續發展項目培養品學兼優的年青人，在面臨全球緊迫性的問題時能以同理心及慈悲心去應對，進一步希望年青人將來能承擔共建健康地球的使命。

【G3聯盟發佈】－ 啟動式



香港資優教育學苑院長黃金耀博士表示很高興可以跟積極推動創科教育的百仁基金及香港桂冠論壇組成「G3聯盟」合辦「少年創科達人大獎」（創科達人）。「回應最新一期施政報告在教育方面，重點強調STEAM教育，創科達人旨在加強發掘和培育本地STEAM精英，推動學校建立校本學生人才庫。有別於本港大部分的STEAM比賽，我們不僅要求參賽者提交創新和突破性的研究項目或發明，更希望選出真正的創科賢才，給他們全面培訓，裝備他們成為具人文關懷的創科領袖，從關心市民的需要出發，以他們的研究成果，回饋社會，造福人類！」

▲ G3聯盟(百仁基金、香港桂冠論壇及香港資優教育學苑)代表大合照。

【少年創科達人大奬】詳情公佈



百仁基金副主席羅穎怡女士宣布舉辦「少年創科達人大獎」，旨在挖掘香港中學生中在科學領域表現優秀的學生。該項目涵蓋物理、數學、生物、醫學、化學、環境科學、工程、創新發明以及資訊藝術科技等多個範疇。其目標是通過競賽發掘對科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）充滿熱情、具有領導才能和卓越表現的中學生。同時，透過G3聯盟平台和資源，培育未來的環境、社會和公司治理（ESG）領袖，並推動香港的創新科技發展。我們呼籲各界支持STEAM教育，並深入了解科學研究對社會可持續發展的貢獻。

香港資優教育學苑的黃金耀院長詳細介紹了少年創科達人大獎的比賽資格、參賽範疇以及獎項安排。該比賽於2023年11月22日正式開始接受報名，截止日期為2024年4月15日下午5時。評審過程將於明年六月進行，總評審和頒獎典禮將於七月舉行，同時舉辦午餐會以表彰優秀參賽者。

▲ 答問環節

花絮



【G3 聯盟】



G3 聯盟是由百仁基金、香港資優教育學苑及香港桂冠論壇三方聯動合作，透個三方共享資源，建立培育優秀人才平台，以配合政府 2023 施政報告內有關學生人才庫發展。

【少年創科達人大獎】



由百仁基金、香港資優教育學苑及香港桂冠論壇組成之「G3 聯盟」將於 2023 年 11 月舉辦第一屆「少年創科達人大獎」。本大賽不但是聯盟的首項重點活動，展現聯盟的 G3 理念（Gifted、Groom 及 Giving），亦是全港首個 STEAM「選秀」比賽。 有別於以科研作品為主的 STEAM 比賽，這個為期約 9 個月的少年創科達人大獎賽將會以人才為本，從全 港中三至中六的學生中發掘具 STEAM 潛能的學生（Gifted），並在競賽期間提供指導（Groom），協助參賽者構思出造福社會的創科項目（Giving），而勝出的參賽者，除可以直接成為香港資優學苑的學員 外，更會繼續獲得創科界精英的指導，將構思中的創科項目作進一步研究，甚至實踐出來，成為新一代 ESG 領袖。



【百仁基金】



百仁基金於 2008 年在香港註冊成立，是一間非牟利的慈善機構，由恒基兆業地產集團主席李家傑博士創辦並擔任現屆主席。百仁基金是由香港一群熱心公益，事業有成的年輕企業家自發成立的基金會，致力關注香港青年的未來發展。當中著重培養優異及良好品格之青年，使他們成為其他青年人的榜樣，為社會作出貢獻，宣揚青年人對香港社會未來發展之重要及其價值，為優異青年創造機會及幫助其發展，使他們成 為未來棟樑，回饋社會。



【香港資優教育學苑】



香港資優教育學苑於 2008 年投入服務，為香港特別行政區教育局資助機構，旨在為香港學界服務，積極向學生、家長、教師及其他資優教育持份者，提供高水平的資訊、支援以及合適的學習機會，其大部分課程及活動均為免費。



【香港桂冠論壇】



香港桂冠論壇（下稱「論壇」）是由論壇委員會舉辦的科學交流活動。該論壇旨在成為聯繫當代和新一代科學界領袖的世界級學術交流盛會，提升香港和其他地區年輕一代對不同科學和科技領域，特別是在天文學、生命科學與醫學及數學科學的認識和興趣。首屆香港桂冠論壇已於 2023 年 11 月 13 日至 18 日假香 港科學園、數碼港、香港科學館和香港太空館成功舉行。

論壇委員會於 2019 年 5 月成立，由李兆基基金全額贊助。李兆基基金以「一傳十、十傳百」為目標，歷年來對香港、內地及海外的教育和人才培訓給予無限支持，作育英才；同時致力扶貧濟困，關懷社會，受惠人數多不勝數。邵逸夫獎基金會是論壇委員會的主要合作伙伴，該基金會致力於舉辦年度國際大獎「邵逸夫獎」。自成立以來，香港桂冠論壇一直致力在社區和其他地區推廣科學，並積極籌備首屆論壇。

(特約)