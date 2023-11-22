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【股神巴菲特】巴菲特：巴郡已有合適繼任人故再捐巴郡股票　「每活多一天，都是上天的額外恩賜」

股市 10:04 2023/11/22

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【股神巴菲特】巴菲特：巴郡已有合適繼任人故再捐巴郡股票　「每活多一天，都是上天的額外恩賜」

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）周二公開巴菲特寫給股東的信件，當中提及現年93歲的巴菲特認為，巴郡已有合適的行政總裁人選，隨時可接替他出任舵手，也有適當的董事會，因此他再向4個家族慈善信託，合共捐出價值8.66億美元（約67.5億港元）的巴郡股票。

巴菲特表示，感到自己身體仍然良好，但「明白到人已接近黃昏，每活多一天，都是上天的額外恩賜（I am playing in extra innings）」。

巴菲特仍持有巴郡15%股權

信中指出，巴菲特已確認巴郡副董事長、公司非保險業務負責人Greg Abel將可能成為其繼任人。現時巴菲特持有巴郡15%股權，當中包括21.69萬股A股及344股B股，總值1180億美元（約9204億港元）。

財富傳承方面，信中又指，巴菲特三個子女Howard， Susan及Peter將是他遺囑的執行人，並會是慈善信託的受託人，據遺囑規定，有關慈善信託將接收他99%財富。「三人在2006年仍未充分準備好承擔這個艱鉅的責任，但現在他們已準備好，管理遺囑信託時，三人必須行動一致。」

信託將於十年內便自動進行清算

現時巴菲特三個子女的年齡介乎65至70歲，全都是巴郡董事會成員，巴菲特自2006年起開始捐贈巴郡股票，目前已捐贈了逾五成股權，當中大部分捐給比爾與梅琳達蓋茲基金會。

巴菲特希望，信託將於十年內便自動進行清算，並用作支持巴郡股份，故此短期內巴郡股份將獲得其持股的支持，但長遠巴郡會獲得其應有的聲譽，與所有其他大型機構一樣，聲譽將無可避免地逐步減退，但相信巴郡的基業仍然長青。

「在我去世後，處理我的資產將是一個公開的書，沒有富有想像力的信託，亦沒有外國公司來監督，只是一份簡單供法院查閱的遺囑。」

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編輯：陳韻妍

美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） A股 基金 B股 巴菲特
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