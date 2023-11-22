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【港股市況】百度績後升逾5%、快手升3% 國美零售升三成 恒指窄幅向好（不斷更新）
港股平開。百度 （09888） 績後高開2%，快手 （01024） 升0.4%，騰訊 （00700） 升近1%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，美團 （03690） 偏軟跌0.3%，恒指高開2點，開報17736點，成交18.1億元。科指跌近0.1%，報4034點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
分析文章︰
財經日誌︰
即市走勢︰
【11：42】港股中午收市前跌約19點，報17714點，科指跌0.1%，報4031點。
【11：34】【新股IPO】中國年內約200家企業終止A股IPO 官媒批部分企業「帶病闖關」
【11：32】手機孖寶下挫，舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 分別跌逾4%。
【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.3%，深證跌0.8%，創業板指跌1.1%。
【10：58】遠東酒店 （00037） 升25%，高見0.9元。
【10：55】國美零售 （00493） 最近升近28%，報0.055元，成交2.8億元。
【10：43】【教育股轉型】東方甄選彈逾2% 向母企悉售教育業務、料錄收益16.5億人幣
【10：43】體育用品股向下，李寧 （02331） 跌近3%，安踏 （02020） 跌逾1%，特步 （01368） 跌逾5%，破底低見4.85元。
【10：36】恒指最新轉升36點，報17770點，科指升0.4%，報4054點。百度 （09888） 升近6%，高見113.8元。快手 （01024） 升逾3%。ATM升0.7%至1.7%，小米 （01810） 續跌逾1%。
【10：27】同程旅行 （00780） 上季轉虧為盈，錄純利5.1億元人民幣，相對上一年同期淨虧損9038.8萬元人民幣，同程旅行績後跌逾2%，低見14.24元。
【10：17】亞洲電視控股 （00707） 跌逾3%，低見0.025元。亞洲電視控股接獲清盤呈請，將於明年1月31日於高等法院聆訊。
【10：07】小米 （01810） 跌幅擴大，股價再跌3%，低見14.9元。
【10：02】港股早段窄幅上落，恒指最新跌6點，報17727點，科指跌近0.1%，報4033點。
【09：58】港交所 （00388） 向好，股價升0.5%高見291.8元。
【新股改革】港交所放寬「雙重參與」 上市前股東滿足條件後可進一步認購IPO
【09：53】國美零售 （00493） 升逾11%，高見0.049元，成交6905萬元。
【09：43】融創中國 （01918） 股價續造好，今早再升逾6%，高見2.82元。
【09：41】南南資源 （01229） 發盈喜，料中期轉賺，溢利不少於1600萬元，去年同期虧損2.4億元，南南資源升37%，早段高見0.182元。
【09：40】百度 （09888） 、快手 （01024） 股價績後造好，最新齊升半成。
【09：36】金山軟件 （03888） 績後偏軟，跌0.7%，金山雲 （03896） 跌逾5%。
【業績｜SaaS】金山軟件上季扭虧為盈 溢利2849萬元人民幣
【09：35】百度 （09888） 開市後升幅擴至近5%，高見112.7元。快手 （01024） 升3%，高見60.75元。
【09：32】【新股IPO】山西安裝2520首掛平開後向上升1% 一手帳面賺60元
【09：30】東方甄選 （01797） 以15億元人民幣出售目前經營的教育業務予控股股東新東方 （09901） ，料收益約16.5億元人幣。東方甄選股價早段升3%，高見30.35元。
【09：27】小米 （01810） 股價續跌，今早再低開0.5%。
【09：26】名創優品 （09896） 股價回吐，今早低開9%。名創優品昨公布2024財年第一季純利6.1億元人民幣，按年增長48.8%。
【09：22】百度 （09888） 績後高開2%，快手 （01024） 升0.4%，騰訊 （00700） 升近1%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，美團 （03690） 偏軟跌0.3%，恒指高開2點，開報17736點，成交18.1億元。科指跌近0.1%，報4034點。
【業績│9888】百度第三季經調整純利多賺23%至73億人幣 將繼續優先投資AI、文心一言用戶7000萬
【業績│1024】快手第三季收入按年升2成 期內扭虧為盈賺近22億人民幣
【09：13】期指開報17658點，跌91點。
【08：59】恒指黑期跌約29點，報17689點。
【08：01】【恒大危機】恒大主席許家印兩山頂豪宅據報遭債權人接管 市值逾15億
【07：45】【Morning精點】滙豐研究降香港GDP預測、樓價明年上半年料跌5%︱國泰航空香港員工加薪3.8%兼派1個月花紅
【07：45】港股ADR收報17646點，跌86點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.13元，較港收市價高0.18元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報322.41元，較港收市價低2.39元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.92元，較港收市價高0.92元或1.2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】聯儲局公布月初議息會議紀錄，表示如果抗通脹乏收效，將會進一步緊縮，在一段時間內維持利率在「限制性」水平，道指跌62點，報35088點；標指跌9點，報4538點；納指跌84點或0.59%，報14199點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌47點 中概股指數跌2.2%（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩