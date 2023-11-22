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【港股市況】百度、快手績後造好齊升5%　恒指輕微高開2點（不斷更新）

股市 09:43 2023/11/22

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港股市況不斷更新

港股平開。百度 （09888） 績後高開2%，快手 （01024） 升0.4%，騰訊 （00700） 升近1%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，美團 （03690） 偏軟跌0.3%，恒指高開2點，開報17736點，成交18.1億元。科指跌近0.1%，報4034點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】百度核心AI收入有266億人幣？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：43】融創中國 （01918） 股價續造好，今早再升逾6%，高見2.82元。

【09：41】南南資源 （01229） 發盈喜，料中期轉賺，溢利不少於1600萬元，去年同期虧損2.4億元，南南資源升37%，早段高見0.182元。

【09：40】百度 （09888） 、快手 （01024） 股價績後造好，最新齊升半成。

【09：36】金山軟件 （03888） 績後偏軟，跌0.7%，金山雲 （03896） 跌逾5%。

【業績｜SaaS】金山軟件上季扭虧為盈　溢利2849萬元人民幣

【09：35】百度 （09888） 開市後升幅擴至近5%，高見112.7元。快手 （01024） 升3%，高見60.75元。

【09：32】【新股IPO】山西安裝2520首掛平開後向上升1%　一手帳面賺60元

【09：30】東方甄選 （01797） 以15億元人民幣出售目前經營的教育業務予控股股東新東方 （09901） ，料收益約16.5億元人幣。東方甄選股價早段升3%，高見30.35元。

【09：27】小米 （01810） 股價續跌，今早再低開0.5%。

【分析】小米業績勝預期　為何股價勁跌？

【09：26】名創優品 （09896） 股價回吐，今早低開9%。名創優品昨公布2024財年第一季純利6.1億元人民幣，按年增長48.8%。

【09：22】百度 （09888） 績後高開2%，快手 （01024） 升0.4%，騰訊 （00700） 升近1%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，美團 （03690） 偏軟跌0.3%，恒指高開2點，開報17736點，成交18.1億元。科指跌近0.1%，報4034點。

【業績│9888】百度第三季經調整純利多賺23%至73億人幣　將繼續優先投資AI、文心一言用戶7000萬

【業績│1024】快手第三季收入按年升2成　期內扭虧為盈賺近22億人民幣

【09：13】期指開報17658點，跌91點。

【08：59】恒指黑期跌約29點，報17689點。

【08：01】【恒大危機】恒大主席許家印兩山頂豪宅據報遭債權人接管　市值逾15億

【07：45】【Morning精點】滙豐研究降香港GDP預測、樓價明年上半年料跌5%︱國泰航空香港員工加薪3.8%兼派1個月花紅

【07：45】港股ADR收報17646點，跌86點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.13元，較港收市價高0.18元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報322.41元，較港收市價低2.39元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.92元，較港收市價高0.92元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局公布月初議息會議紀錄，表示如果抗通脹乏收效，將會進一步緊縮，在一段時間內維持利率在「限制性」水平，道指跌62點，報35088點；標指跌9點，報4538點；納指跌84點或0.59%，報14199點。

即睇美股收市︰

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ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌47點　中概股指數跌2.2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
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