【恒指夜期+北水】北水轉吸資逾51億　大手買指數ETF沽騰訊中移動　恒指夜期升22點（不斷更新）

港股反覆靠穩，北水則扭轉連續兩日走資情況，今日轉淨流入51.6億元。資金集中吸納指數ETF，盈富基金 （02800） 全日吸資35.1億元，南方恒生科技 （03033） 及恒生國指ETF （02828） 則分別錄11.9及10.1億元淨流入；淨流出方面，騰訊 （00700） 及中移動 （00941） 分別走資7.6及1.9億元。

恒指夜期升22點，報17771點。

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百度績後升逾4% ATM個別走、小米續跌 恒指升不足1點、高低波幅不足150點

港股窄幅上落，全日微升。恒指輕微高開2點，其後窄幅上落，恒指升不足1點，收報17734點，成交811億元，全日高低波幅僅146點，科指跌0.2%，報4029點。百度 （09888） 升逾4%，快手 （01024） 升近3%，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升1%，騰訊 （00700） 跌0.1%，美團 （03690） 升0.8%，小米 （01810） 再跌逾1%，國美零售 （00493） 升三成，融創 （01918） 再升逾4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 76.85 +1.1 +13 19 美團 111.40 +0.8 +8 - 友邦 73.00 +0.6 +7 394 滙豐 59.75 -0.3 -5 10 藥明生物 47.40 -2.4 -7 38 小米 15.12 -1.7 -7 130

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分析文章︰

【分析】百度核心AI收入有266億人幣？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：30】北水轉吸資逾51億 大手買指數ETF沽騰訊中移動 恒指夜期升22點

【17：32】【Fintech】金管局商業數據通有望聯接中東 與阿布扎比商議連接當地中小企融資平台

【17：16】【内房白名單】碧桂園、遠洋據報沒被遺下 官媒：50房企「白名單」或按銷售榜篩選

【16：10】百度 （09888） 升逾4%，快手 （01024） 升近3%，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升1%，騰訊 （00700） 跌0.1%，美團 （03690） 升0.8%，小米 （01810） 再跌逾1%，國美零售 （00493） 升三成，融創 （01918） 再升逾4%，恒指升不足1點，收報17734點，成交811億元，全日高低波幅僅146點，科指跌0.2%，報4029點。

【16：00】恒指U盤前跌6點，報17727點。

【15：53】【新股IPO】寧德時代據報考慮最快明年來港上市

【15：24】名創優品 （09896） 尾市挫逾11%，低見47.35元。

【15：18】港股尾市跌約31點，報17702點，科指跌0.4%，報4022點。

【15：18】【醫美股】前稱必瘦站完美醫療入稟怒告樓下醫思健康 質疑對方抄廣告

【15：02】【阿里巴巴9988】阿里巴巴合夥人蔣芳內網發文︰馬雲一股未賣

【14：30】大市跌幅略為擴大，恒指最新跌約73點，報17660點，科指跌0.6%，報4011點。

【13：41】新東方 （09901） 升3%，破頂高見57元，東方甄選 （01797） 亦升逾3%。

【13：34】大市午後續維持窄幅上落格局，恒指最新升16點，報17750點，科指升0.2%，報4044點，成交仍不足500億，縮至468億元。

【13：11】國美零售 （00493） 午後升幅擴至逾40%，高見0.063元，成交4.9億元。

【13：00】恒指午後初段跌約18點，報17715點，科指跌0.1%，報4033點。

【12：30】【業績｜珠寶股】謝瑞麟半年轉蝕5819萬、不派息 港澳營業額大增4成、內地倒退3%

【12：21】【内房危機】官媒：50房企「白名單」或按銷售榜篩選

【12：18】【業績︱體育用品股】中國動向半年虧損擴大8.5%至4.1億元人幣 派特息0.71分人幣、減少39%

【12：00】恒生指數跌13點，中午報17720點，成交416億元，半日高低波幅僅113點。科指跌0.1%，報4032點。百度 （09888） 績後升5%，快手 （01024） 升近3%，ATM升0.3%至1.4%，小米 （01810） 續跌近3%，手機孖寶跌逾4%，內房續向好，融創 （01918） 、碧桂園 （02007） 升逾3%。

【11：42】港股中午收市前跌約19點，報17714點，科指跌0.1%，報4031點。

【11：34】【新股IPO】中國年內約200家企業終止A股IPO 官媒批部分企業「帶病闖關」

【11：32】手機孖寶下挫，舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 分別跌逾4%。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.3%，深證跌0.8%，創業板指跌1.1%。

【10：58】遠東酒店 （00037） 升25%，高見0.9元。

【10：55】國美零售 （00493） 最近升近28%，報0.055元，成交2.8億元。

【10：43】【教育股轉型】東方甄選彈逾2% 向母企悉售教育業務、料錄收益16.5億人幣

【10：43】體育用品股向下，李寧 （02331） 跌近3%，安踏 （02020） 跌逾1%，特步 （01368） 跌逾5%，破底低見4.85元。

【10：36】恒指最新轉升36點，報17770點，科指升0.4%，報4054點。百度 （09888） 升近6%，高見113.8元。快手 （01024） 升逾3%。ATM升0.7%至1.7%，小米 （01810） 續跌逾1%。

【10：27】同程旅行 （00780） 上季轉虧為盈，錄純利5.1億元人民幣，相對上一年同期淨虧損9038.8萬元人民幣，同程旅行績後跌逾2%，低見14.24元。

【10：17】亞洲電視控股 （00707） 跌逾3%，低見0.025元。亞洲電視控股接獲清盤呈請，將於明年1月31日於高等法院聆訊。

【10：07】小米 （01810） 跌幅擴大，股價再跌3%，低見14.9元。

【10：02】港股早段窄幅上落，恒指最新跌6點，報17727點，科指跌近0.1%，報4033點。

【09：58】港交所 （00388） 向好，股價升0.5%高見291.8元。

【新股改革】港交所放寬「雙重參與」 上市前股東滿足條件後可進一步認購IPO

【09：53】國美零售 （00493） 升逾11%，高見0.049元，成交6905萬元。

【09：43】融創中國 （01918） 股價續造好，今早再升逾6%，高見2.82元。

【09：41】南南資源 （01229） 發盈喜，料中期轉賺，溢利不少於1600萬元，去年同期虧損2.4億元，南南資源升37%，早段高見0.182元。

【09：40】百度 （09888） 、快手 （01024） 股價績後造好，最新齊升半成。

【09：36】金山軟件 （03888） 績後偏軟，跌0.7%，金山雲 （03896） 跌逾5%。

【業績｜SaaS】金山軟件上季扭虧為盈 溢利2849萬元人民幣

【09：35】百度 （09888） 開市後升幅擴至近5%，高見112.7元。快手 （01024） 升3%，高見60.75元。

【09：32】【新股IPO】山西安裝2520首掛平開後向上升1% 一手帳面賺60元

【09：30】東方甄選 （01797） 以15億元人民幣出售目前經營的教育業務予控股股東新東方 （09901） ，料收益約16.5億元人幣。東方甄選股價早段升3%，高見30.35元。

【09：27】小米 （01810） 股價續跌，今早再低開0.5%。

【分析】小米業績勝預期 為何股價勁跌？

【09：26】名創優品 （09896） 股價回吐，今早低開9%。名創優品昨公布2024財年第一季純利6.1億元人民幣，按年增長48.8%。

【09：22】百度 （09888） 績後高開2%，快手 （01024） 升0.4%，騰訊 （00700） 升近1%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，美團 （03690） 偏軟跌0.3%，恒指高開2點，開報17736點，成交18.1億元。科指跌近0.1%，報4034點。

【業績│9888】百度第三季經調整純利多賺23%至73億人幣 將繼續優先投資AI、文心一言用戶7000萬

【業績│1024】快手第三季收入按年升2成 期內扭虧為盈賺近22億人民幣

【09：13】期指開報17658點，跌91點。

【08：59】恒指黑期跌約29點，報17689點。

【08：01】【恒大危機】恒大主席許家印兩山頂豪宅據報遭債權人接管 市值逾15億

【07：45】【Morning精點】滙豐研究降香港GDP預測、樓價明年上半年料跌5%︱國泰航空香港員工加薪3.8%兼派1個月花紅

【07：45】港股ADR收報17646點，跌86點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報60.13元，較港收市價高0.18元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報322.41元，較港收市價低2.39元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.92元，較港收市價高0.92元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局公布月初議息會議紀錄，表示如果抗通脹乏收效，將會進一步緊縮，在一段時間內維持利率在「限制性」水平，道指跌62點，報35088點；標指跌9點，報4538點；納指跌84點或0.59%，報14199點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌47點 中概股指數跌2.2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩