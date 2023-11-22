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【分析】百度核心AI收入有266億人幣？

股市 08:45 2023/11/22

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【分析】百度核心AI收入有266億人幣？

百度 （09888） 第三季重點講述AI，但業績報告並不易看，因為百度將其服務收入都稱結合了AI元素，劃入「百度核心」，「百度核心」收入達265.7億元（人民幣，下同），佔總收入的77%。

據以往認知，百度主要是靠搜尋引擎功能吸引用戶，以發放廣告，業務類似Google，而Google業績將各平台的廣告收入列出，而「百度核心」有分在線營銷收入、非在線營銷收入，以及旗下的上市公司愛奇藝（美：IQ）業務收入。百度指，文心一言近3個月向全社會開放，目前用戶數已達7000萬。

百度創始人李彥宏便在財報電話會上表示，百度正在用文心大模型重構廣告系統，包括生成式創意、生成式定向等服務，這些舉措有望在四季度帶來數億元人民幣的增量收入。他指，廣告商可以用AI系統，生成創意廣告的素材，新功能可為廣告商提升策略制定效率、縮短物料製作的時間，並提高轉化率。

所謂轉化率，即為廣告單次互動次數，李彥宏表示，採用AI新功能的廣告商在第三季度平均實現了高個位數的轉化率增長。以IT專業教育公司達內教育為例，在使用新功能後，轉化率提升23.3%，ROI（即廣告投入與轉為銷售收益的比率）提升22.7%。

其實，百度將AI在多個場景應用，隨了類似ChatGPT的用戶收費模式外，亦推出了商用平台「百度GBI（Generative Business Intelligence，百度智能雲有解）」，有幫助政府公務系統，例如大至城市的智慧監控，小至辨別印章等；企業亦可發展檢測系統等。在千帆大模型平台，有各個機構發展出的API接口等，亦有AI原生應用商店，例如金山以800元銷售具有AI功能的金山辦工軟件、以及金蝶軟件推出的金蝶云蒼穹GPT，亦有企業推出20萬元的醫學Chatbot平台，以及10萬元年費的AI繪畫。

百度的廣告業務，抑或AI平台銷售產品的分成，業績未有詳列，不過，這樣的業務框架，起碼表現出將AI轉化為收入，未來業務成熟或可獨立表列時，投資者將可更為理解。

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【業績│9888】百度第三季經調整純利多賺23%至73億人幣　將繼續優先投資AI、文心一言用戶7000萬

【業績│9888】百度管理層：美國實施先進芯片禁運　短期對公司影響有限　已儲備大量AI芯片

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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