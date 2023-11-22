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【美國加息】議息紀錄︰維持限制性利率　加息問題上應謹慎行事、未討論減息

宏觀解讀 08:44 2023/11/22

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【美國加息】議息紀錄︰維持限制性利率　加息問題上應謹慎行事、未討論減息

聯儲局公布月初議息會議紀錄，表示若抗通脹缺乏成效，將進一步緊縮。會議記錄顯示，在討論政策前景時，與會者繼續認為貨幣政策立場必須保持足夠的限制性，直到數據顯示通脹令人信服地回到儲局2%的目標。

不過，儲局官員一致認為在利率問題上應謹慎行事，對貨幣政策的任何收緊，都將基於抗通脹方面的進展，每次會議的政策決定將基於對信息的全面考量。

會議紀要又稱，與會者預計，未來幾個月的數據將有助於明確通脹回落的持續性，金融和信貸環境收緊下總需求放緩的程度，還有勞動力市場供需平衡改善的情況。

紀要顯示，與會者指出過去一年通脹有所緩和，但當前仍然處於無法接受的高位，遠遠超過2%的目標，強調需要進一步的證據，才能使他們相信通脹明確的朝著2%目標前進。

另外，會議記錄並沒有表明成員討論了何時開始減息。

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責任編輯︰梁浩碩

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