  • 22°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 09:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT母企】OpenAI董事會、臨時CEO與Sam Altman展開談判　Sam Altman仍有望回歸

股市 08:24 2023/11/22

分享：

分享：

【ChatGPT母企】OpenAI董事會、臨時CEO與Sam Altman展開談判　Sam Altman仍有望回歸

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI董事會解僱行政總裁Sam Altman一劇繼續有新進展，外電最新指OpenAI董事會成員和新任臨時行政總裁Emmett Shear已與Sam Altman展開談判，意味Sam Altman仍有望重返OpenAI。消息指，公司正努力於感恩節前消除亂局。

報道指，Sam Altman與Emmett Shear和至少一名董事Adam D’Angelo進行談判，當中還涉及OpenAI的部分投資者。知情人士指，Sam Altman若回歸復職，仍將擔任CEO。另有一位知情人士表示，討論的一種情境是Sam Altman將擔任過渡董事會成員。多名知情人士表示，前Salesforce聯席行政總裁Bret Taylor也可能加入新董事會。

據指，支持Sam Altman復職的OpenAI股東包括興盛資本、Khosla Ventures、老虎環球基金及著名風投公司紅杉資本。

公司全球事務副總裁Anna Makanju向員工發送備忘錄，稱公司為了團結一直在與董事會、Sam Altman及Emmett Shear進行「熱切討論」。此前，OpenAI幾乎全體員工聯署要求現任董事會辭職，並讓Sam Altman復職。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

【ChatGPT母企】OpenAI董事會激鬥　一文看清人物關係圖　牽涉多間科網巨企？

【ChatGPT母企】逾700名OpenAI員工聯署要求董事會辭職、否則跳槽微軟　董事會成員Ilya Sutskever亦聯署

【ChatGPT母企】OpenAI宮鬥劇峰迴路轉　Sam Altman加入微軟、OpenAI三日三CEO（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】NVDA績後部署 快手、百度季績勝預期可吼？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【恒大危機】恒大主席許家印兩山頂豪宅據報遭債權人接管　市值逾15億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款