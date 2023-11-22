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【ChatGPT母企】OpenAI宮鬥劇大結局　Sam Altman回歸擔任CEO、新董事會成員包括前財長

股市 16:38 2023/11/22

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【ChatGPT母企】宫鬥劇大結局　OpenAI︰Sam Altman將回歸擔任CEO、組新董事會

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI董事會解僱行政總裁Sam Altman宮鬥劇迎來大結局？OpenAI於社交媒體X（前稱：Twitter）發帖，表示已原則上達成協議，讓Sam Altman重返OpenAI擔任行政總裁，並組成初步由Salesforce前聯席CEO Bret Taylor（主席）、美國前財長Larry Summers和Quora行政總裁Adam D'Angelo的新董事會。

OpenAI董事會原先有6人，Adam D'Angelo 是唯一一人確定可過渡至新董事會的成員。

Sam Altman：期待重返OpenAI　微軟CEO送祝福

事件主角—Sam Altman表示，期待重返OpenAI，並與微軟建立牢固的合作關係。與Altman一同離任的OpenAI聯合創始人兼前總裁Greg Brockman表示，今天取得了驚人進展，將比以往任何時候都更強大和團結。

一度宣布將招攬Altman和Brockman，微軟CEO納德拉最新表示，對OpenAI董事會的變化感到鼓舞，指這是更穩定的OpenAI治理的關鍵第一步。

微軟為OpenAI單一最大股東，持股49%，但公司未在董事會設有代表，最新初步董事會名單之中，也未有任何一人與微軟有直接關係。

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OpenAI向員工預告Altman與臨時CEO熱切討論

在OpenAI公布決定前，外電此前已指，OpenAI董事會成員和新任臨時行政總裁Emmett Shear，已與Sam Altman展開談判，意味Sam Altman仍有望重返OpenAI。

當時報道引述消息指，公司正努力於星期四感恩節前消除亂局，最終成功提前迎來大扭轉。

報道指，Altman、Shear和Adam D’Angelo進行談判，當中還涉及OpenAI的部分投資者。據指，支持Altman復職的OpenAI股東包括興盛資本、Khosla Ventures、老虎環球基金及著名風投公司紅杉資本。

公司全球事務副總裁Anna Makanju向員工發送備忘錄，稱公司為了團結一直在與董事會、Sam Altman及Emmett Shear進行「熱切討論」。此前，OpenAI幾乎全體員工聯署要求現任董事會辭職，並讓Sam Altman復職。

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【ChatGPT母企】OpenAI宮鬥劇峰迴路轉　Sam Altman加入微軟、OpenAI三日三CEO（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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