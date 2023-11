【ChatGPT母企】宮鬥劇大結局　OpenAI︰Sam Altman將回歸擔任CEO、組新董事會

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI董事會解僱行政總裁Sam Altman宮鬥劇迎來大結局?OpenAI於社交媒體X(前稱:Twitter)發帖,表示已原則上達成協議,讓Sam Altman重返OpenAI擔任行政總裁,並組成由Bret Taylor(主席)、Larry Summers和Adam D'Angelo的新董事會。

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.