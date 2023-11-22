【ChatGPT母企】宮鬥劇大結局　OpenAI︰Sam Altman將回歸擔任CEO、組新董事會

▲ 【ChatGPT母企】宫鬥劇大結局 OpenAI︰Sam Altman將回歸擔任CEO、組新董事會

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI董事會解僱行政總裁Sam Altman宮鬥劇迎來大結局？OpenAI於社交媒體X（前稱：Twitter）發帖，表示已原則上達成協議，讓Sam Altman重返OpenAI擔任行政總裁，並組成由Bret Taylor（主席）、Larry Summers和Adam D'Angelo的新董事會。

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor （Chair）， Larry Summers， and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI （@OpenAI） November 22， 2023

Sam Altman表示期待重返OpenAI，並與微軟建立牢固的合作關係。聯合創始人兼前總裁Greg Brockman表示，今天取得了驚人進展，將比以往任何時候都更強大和團結。微軟CEO納德拉表示，對OpenAI董事會的變化感到鼓舞，指這是更穩定的OpenAI治理的關鍵第一步。

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外電此前指OpenAI董事會成員和新任臨時行政總裁Emmett Shear已與Sam Altman展開談判，意味Sam Altman仍有望重返OpenAI。消息指，公司正努力於感恩節前消除亂局。

報道指，Sam Altman與Emmett Shear和至少一名董事Adam D’Angelo進行談判，當中還涉及OpenAI的部分投資者。知情人士指，Sam Altman若回歸復職，仍將擔任CEO。另有一位知情人士表示，討論的一種情境是Sam Altman將擔任過渡董事會成員。多名知情人士表示，前Salesforce聯席行政總裁Bret Taylor也可能加入新董事會。

據指，支持Sam Altman復職的OpenAI股東包括興盛資本、Khosla Ventures、老虎環球基金及著名風投公司紅杉資本。

公司全球事務副總裁Anna Makanju向員工發送備忘錄，稱公司為了團結一直在與董事會、Sam Altman及Emmett Shear進行「熱切討論」。此前，OpenAI幾乎全體員工聯署要求現任董事會辭職，並讓Sam Altman復職。

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責任編輯︰梁浩碩