▲ 【恒大危機】恒大主席許家印兩山頂豪宅據報遭債權人接管 市值逾15億

中國恒大 （03333） 將於12月面臨清盤呈請聆訊，據報債權人加快接管恒大主席許家印於本港的私人資產。報道指，債權人於周二遞交接管文件，涉許家印私人持有的山頂布力徑兩間大宅，即包括「技術性離婚」前妻丁玉梅近年報住的10號C屋及E屋，兩大宅市值超過15億元，料將於幾日內可正式接管業權。

報道指，許家印早年購入山頂布力徑10號三間洋房，其中B屋去年11月被債務代理人接管，當時估值達8.8億元。接管人年初曾委託代理出售，惟未達意向價，意味許家印三間山頂大宅現時已被全數接管。

於10月底時進行恒大清盤呈請聆訊，恒大申請押後清盤聆訊3個月，解釋需時調整及商討修訂債務重組方案。法官將聆訊押後至12月4日，並明言給予「最後一次押後機會」，屆時若恒大未能呈交方案，很大可能頒令清盤及即時委任臨時清盤人。

【恒大危機】恒大據報向境外債權人提新方案 以債權換恒大汽車、恒大物業三成股權

【恒大危機】恒大清盤案延至12月4日再訊 呈請方斥恒大「3個月又3個月」都無進展、法官︰最後一次押後（不斷更新）

為何爆不停？ 拆解內房危機來龍去脈

問題企業退市 為何更難翻身？

責任編輯︰梁浩碩