  • 22°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 09:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】恒大主席許家印兩山頂豪宅據報遭債權人接管　市值逾15億

股市 08:01 2023/11/22

分享：

分享：

【恒大危機】恒大主席許家印兩山頂豪宅據報遭債權人接管　市值逾15億

中國恒大 （03333） 將於12月面臨清盤呈請聆訊，據報債權人加快接管恒大主席許家印於本港的私人資產。報道指，債權人於周二遞交接管文件，涉許家印私人持有的山頂布力徑兩間大宅，即包括「技術性離婚」前妻丁玉梅近年報住的10號C屋及E屋，兩大宅市值超過15億元，料將於幾日內可正式接管業權。

報道指，許家印早年購入山頂布力徑10號三間洋房，其中B屋去年11月被債務代理人接管，當時估值達8.8億元。接管人年初曾委託代理出售，惟未達意向價，意味許家印三間山頂大宅現時已被全數接管。

於10月底時進行恒大清盤呈請聆訊，恒大申請押後清盤聆訊3個月，解釋需時調整及商討修訂債務重組方案。法官將聆訊押後至12月4日，並明言給予「最後一次押後機會」，屆時若恒大未能呈交方案，很大可能頒令清盤及即時委任臨時清盤人。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

【恒大危機】恒大據報向境外債權人提新方案　以債權換恒大汽車、恒大物業三成股權

【恒大危機】恒大清盤案延至12月4日再訊　呈請方斥恒大「3個月又3個月」都無進展、法官︰最後一次押後（不斷更新）

為何爆不停？ 拆解內房危機來龍去脈

問題企業退市 為何更難翻身？

責任編輯︰梁浩碩

港股 豪宅 許家印 中國恒大（03333）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【ChatGPT母企】OpenAI董事會、臨時CEO與Sam Altman展開談判　Sam Altman仍有望回歸

下一篇文章

【加密貨幣】趙長鵬西雅圖庭上達和解、辭CEO　幣安罰款及沒收共335億以保營運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款