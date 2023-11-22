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【Morning精點】滙豐研究降香港GDP預測、樓價明年上半年料跌5%︱國泰航空香港員工加薪3.8%兼派1個月花紅

Hot Talk 07:39 2023/11/22

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【Morning精點】滙豐研究降香港GDP預測、樓價明年上半年料跌5%︱國泰航空香港員工加薪3.8%兼派1個月花紅 "> 【Morning精點】滙豐研究降香港GDP預測、樓價明年上半年料跌5%︱國泰航空香港員工加薪3.8%兼派1個月花紅

責任編輯︰梁浩碩

上日Morning精點︰港元拆息飈升、港銀會否加P？︱中央據報正起草50家房企白名單支持融資、涉龍湖萬科

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