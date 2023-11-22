【Binance】趙長鵬承認洗黑錢控罪、辭CEO：「我自豪」　幣安交出335億保營運

▲ 【加密貨幣】趙長鵬西雅圖庭上達和解、辭CEO 幣安罰款及沒收共335億以保營運

全球最大的加密貨幣交易所幣安 （Binance） CEO趙長鵬與美國司法部達成和解協議，承認洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控，幣安同意罰款及沒收總值43億美元（約335億港元），作為和解協議一部分，趙長鵬辭去CEO，並且支付5000萬美元罰款。Richard Teng將接任CEO，他表示，將專注於讓幣安1.5億用戶放心，並與監管機構合作「維護全球高標準」。

Richard Teng接任CEO 監管機構出身

Teng是新加坡人，曾任新加坡金融管理局企業財務總監，擁有西澳大學應用金融碩士學位，2021年8月加入幣安，擔任新加坡執行長。趙長鵬5月任命他負責美國以外的所有區域市場。

趙長鵬於美國時間周二下午，在西雅圖聯邦法院出庭認罪，幣安將承認一項刑事指控並同意支付總計43億美元的罰款，其中包括監管機構提出的民事指控和解金。據報該協議可能使幣安擁有繼續運營的能力。

趙長鵬在行業內廣為人知，社交媒體上擁有數百萬粉絲。加密貨幣能夠融入主流世界，趙長鵬功不可沒。他創立的幣安一度控制了中心化交易所近三分之二的現貨交易，引起全球監管和執法機構的審查。

趙長鵬自豪說：幣安沒被指控挪用客戶資金、造市

Today， I stepped down as CEO of Binance. Admittedly， it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes， and I must take responsibility. This is best for our community， for Binance， and for myself.



Binance is no longer a baby. It is… — CZ 🔶 Binance （@cz_binance） November 21， 2023

趙長鵬於X發布帖文，指他必須承擔責任，並且情感上並不容易放手離開，他被指控違反美國銀行保密法和違反制裁規定，但他自豪地指出，美國機構並未指控幣安挪用客戶資金或操縱市場。

案情指，幣安面臨三項刑事指控，包括開展無牌滙款業務、違反《國際緊急經濟權力法》以及合謀指控。根據認罪協議，趙長鵬親自承認違反並導致金融機構違反《銀行保密法》的罪行，被處以 5,000 萬美元的罰款。審訊為期1個月，涉及20名證人及數百件證物。

趙長鵬說，他應該不能再任創投公司的CEO了，我很開心成為命運中的企業家，如果有聽眾，他可以成為小量企業家的私人導師，這沒有甚麼特別的，至少我可以告訴他們有甚麼不該做。

趙長鵬指，Richard Teng為高質素的領袖，憑藉30多年的金融服務和監管經驗，他將帶領公司度過下一個增長時期。

Teng亦在X表示，獲得趙長鵬及我們領導團隊的支持，我答應了新職位，以達成持份者的預期，同時實現核心使命，即「資金自由」。Teng補充指，他的重點將放在三個關鍵領域：包括（1）讓用戶對公司的財務實力、保安、安全保持信心。（2）與監管機構合作，在全球範圍內維護高標準，促進創新，同時提供重要的消費者保護；（3）與合作夥伴合作推動 Web3 的成長和採用。

「他將確保幣安實現下一階段的安全性、透明度、合規性和成長，」趙長鵬補充道。

記者：譚志偉