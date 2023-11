【Binance】趙長鵬承認洗黑錢控罪、辭CEO：「我自豪」　幣安交出335億保營運

全球最大的加密貨幣交易所幣安 (Binance) CEO趙長鵬與美國司法部達成和解協議,承認洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控,幣安同意罰款及沒收總值43億美元(約335億港元),作為和解協議一部分,趙長鵬辭去CEO,並且支付5000萬美元罰款。Richard Teng將接任CEO,他表示,將專注於讓幣安1.5億用戶放心,並與監管機構合作「維護全球高標準」。

Richard Teng接任CEO 監管機構出身

Teng是新加坡人,曾任新加坡金融管理局企業財務總監,擁有西澳大學應用金融碩士學位,2021年8月加入幣安,擔任新加坡執行長。趙長鵬5月任命他負責美國以外的所有區域市場。

趙長鵬於美國時間周二下午,在西雅圖聯邦法院出庭認罪,幣安將承認一項刑事指控並同意支付總計43億美元的罰款,其中包括監管機構提出的民事指控和解金。據報該協議可能使幣安擁有繼續運營的能力。

趙長鵬在行業內廣為人知,社交媒體上擁有數百萬粉絲。加密貨幣能夠融入主流世界,趙長鵬功不可沒。他創立的幣安一度控制了中心化交易所近三分之二的現貨交易,引起全球監管和執法機構的審查。

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.



Binance is no longer a baby. It is…