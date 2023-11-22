  • 21°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 07:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】趙長鵬西雅圖庭上達和解、辭CEO　幣安罰款及沒收共335億以保營運

股市 07:43 2023/11/22

分享：

分享：

【加密貨幣】趙長鵬庭上達和解、辭CEO　幣安罰款及沒收共335億以保營運

全球最大的加密貨幣交易所幣安 （Binance，美：） CEO趙長鵬與美國司法部達成和解協議，承認洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控，幣安同意罰款及沒收總值43億美元（約335億港元），作為和解協議一部分，趙長鵬辭去CEO，並且支付5000萬美元罰款。Richard Teng將接任CEO，他表示，將專注於讓幣安1.5億用戶放心，並與監管機構合作「維護全球高標準」。

Richard Teng接任CEO 監管機構出身

Teng是新加坡人，曾任新加坡金融管理局企業財務總監，擁有西澳大學應用金融碩士學位，2021年8月加入幣安，擔任新加坡執行長。趙長鵬5月任命他負責美國以外的所有區域市場。

趙長鵬於美國時間周二下午，在西雅圖聯邦法院出庭認罪，幣安將承認一項刑事指控並同意支付總計43億美元的罰款，其中包括監管機構提出的民事指控和解金。據報該協議可能使幣安擁有繼續運營的能力。

趙長鵬在行業內廣為人知，社交媒體上擁有數百萬粉絲。加密貨幣能夠融入主流世界，趙長鵬功不可沒。他創立的幣安一度控制了中心化交易所近三分之二的現貨交易，引起全球監管和執法機構的審查。

趙長鵬自豪說：沒被指控挪用客戶資金

趙長鵬於X發布帖文，指他必須承擔責任，並且情感上並不容易放手離開，他被指控違反美國銀行保密法和違反制裁規定，但他自豪地指出，美國機構並未指控幣安挪用客戶資金或操縱市場。

案情指，幣安面臨三項刑事指控，包括開展無牌滙款業務、違反《國際緊急經濟權力法》以及合謀指控。根據認罪協議，趙長鵬親自承認違反並導致金融機構違反《銀行保密法》的罪行，被處以 5,000 萬美元的罰款。審訊為期1個月，涉及20名證人及數百件證物。

趙長鵬說，他應該不能再任創投公司的CEO了，我很開心成為命運中的企業家，如果有聽眾，他可以成為小量企業家的私人導師，這沒有甚麼特別的，至少我可以告訴他們有甚麼不該做。

趙長鵬指，Richard Teng為高質素的領袖，憑藉30多年的金融服務和監管經驗，他將帶領公司度過下一個增長時期。

Teng亦在X表示，獲得趙長鵬及我們領導團隊的支持，我答應了新職位，以達成持份者的預期，同時實現核心使命，即「資金自由」。Teng補充指，他的重點將放在三個關鍵領域：包括（1）讓用戶對公司的財務實力、保安、安全保持信心。（2）與監管機構合作，在全球範圍內維護高標準，促進創新，同時提供重要的消費者保護；（3）與合作夥伴合作推動 Web3 的成長和採用。

「他將確保幣安實現下一階段的安全性、透明度、合規性和成長，」趙長鵬補充道。

記者：譚志偉

虛擬貨幣 美股 社交平台 美國司法部 西雅圖 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【Morning精點】滙豐研究降香港GDP預測、樓價明年上半年料跌5%︱國泰航空香港員工加薪3.8%兼派1個月花紅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款