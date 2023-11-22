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【NVDA業績】英偉達第三季收入按年勁增2倍　卻預期今季收入按季僅增10%　盤後股價跌

股市 06:34 2023/11/22

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【NVDA業績】英偉達第三季收入按年勁增2倍　卻預期今季收入按季僅增10%

Nvidia（美：NVDA，英偉達）公布截至10月底止2024財年第三季業績，收入破紀錄達181.2億美元，按年增長2.1倍，按季亦增長34%，反映搶芯片情況，經調整每股盈利4.02元，按年大增6倍，按季亦增長49%，經調整毛利率按年由53.6%增至74%。每股派0.04美元。英偉達CEO黃仁勳指出，增長強勁反映了廣泛行業從通用到加速運算和生成式人工智慧（AI）的平台轉型。

黃仁勳：第二波需求要來

他續指，大型語言模式新創公司、消費網路公司和全球雲端服務供應商是第一波推動者，下一波浪潮正在開始形成。國家和地區通訊服務供應商正在投資人工智慧雲端來滿足當地需求，企業軟體公司正在為其平台添加人工智慧副手和助理，企業正在創建客製化人工智慧，來實現全球最大行業的自動化。

英偉達預期第四季收入200億美元，經調整毛利率為75.5%。預計第四季度對中國的銷售將大幅下降，由於英偉達預期按季收入僅增10%，盤後股價跌1.5%，報491.42美元。

第三季收入分類方面，數據中心業務收入145.1億美元，按年增2.8倍，遊戲業務收入28.6億美元，按年升81%；專業圖像業務收入4.16億美元，按年升108%。汽車自動化業務收入2.61億美元，按年升4%。

在最值得注目的數據中心業務中，英偉達推出了H200芯片，是首款配備 HBM3e 記憶體的 GPU，系統預計明年第二季上市。以及推出了AFS （AI Foundry Service）企業生成式AI 解決方案，採用NVIDIA AI Foundation 模型、NVIDIA NeMo™ 框架和NVIDIA DGX™ Cloud AI 超級運算，以加速生成式AI 應用程式的開發和調整，該服務首先在Microsoft Azure 上提供，SAP和Amdocs 是首批客戶之一。

英偉達與一系列領先的人工智慧計畫公司合作，包括 Amdocs、Dropbox、富士康、Genentech（羅氏集團成員）、Infosys、聯想、Reliance Industries、Scaleway 和塔塔集團。

【NVDA業績】英偉達AI銷售推動數據中心收入勁增1.7倍、毛利率逾71%

記者：譚志偉

美股 數據中心 業績公布 輝達（Nvidia，美：NVDA）
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