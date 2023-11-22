【文藝好去處】「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」 11月22日起香港故宮文化博物館揭幕

香港故宮文化博物館（博物館）於周二（21日）聯同英國國家美術館為特別展覽「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」揭幕。展覽為香港首個英國國家美術館繪畫藝術珍藏展，橫跨400多年西方藝術歷史長河，展出由50位歷史上舉足輕重的藝術巨匠所創作的52件世界頂尖藝術傑作。是次特別展覽由友邦香港及澳門首席贊助，由美國運通Centurion 主要贊助，將於周三（22日）開放予公眾參觀，展期至2024年4月11日。



開幕典禮周三於博物館舉行，主禮嘉賓包括香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、英國駐香港總領事戴偉紳、英國國家美術館館長加布里埃爾．芬納迪博士、西九文化區管理局董事局主席唐英年、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝、英國國家美術館公眾參與事務總監Jane Knowles、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀及香港故宮文化博物館館長吳志華博士。



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英國國家美術館2024年建館二百周年慶典的籌備工作，正好為香港故宮文化博物館提供了千載難逢的機會，呈獻一系列原本只能在倫敦才可一睹風采的藝術珍藏。繼今年較早前於上海博物館與韓國國立中央博物館的成功展出後，香港故宮文化博物館是英國國家美術館亞洲巡迴展覽的第三站。展覽為觀眾呈獻52幅15世紀至20世紀初，由多位備受推崇的大師所創作的藝術鉅作。這些繪畫巨匠包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、泰納、康斯塔伯、莫奈和梵高；經典名作涵蓋文藝復興、印象派及後印象派等多個藝術史上重要的轉捩點。

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是次展覽可譽為是「英國國家美術館的縮影」──精選的畫作充分代表了英國國家美術館的發展史，精煉地講述西方藝術歷史上引人入勝的故事。博物館將以獨特的策展方式呈現英國國家美術館的館藏精粹，以宗教、神話、日常生活、肖像、風景及現代生活六個主題單元，向觀眾呈現西方藝術史的發展。觀眾將從嶄新的角度觀賞這些名作，了解這些名作背後跨越國際的聯繫，如作畫時使用的珍貴顏料、畫中描繪的珍奇物件，以及藝術靈感的豐富來源。



展覽的重點展品為桑德羅 · 波提切利（約1445–1510年）的《聖芝諾比烏斯的三個奇蹟》（約1500年）、拉斐爾（1483–1520年）的《加瓦聖母》（約1510–1511年）、 卡拉瓦喬（1571–1610年）的《被蜥蜴咬傷的男孩》（約1594–1595年）、林布蘭．凡．萊茵（1606–1669年）的《六十三歲的自畫像》（1669年）、湯瑪斯．羅蘭士爵士（1769–1830年）的《查理斯．威廉．蘭姆頓肖像》（「紅衣男孩」，1825年）、泰納（1775–1851年）的《赫洛與勒安得耳的離別》（1837年前）、文森．梵高（1853–1890年）的《長草地與蝴蝶》（1890年）和克勞德．莫奈（1840–1926年）的《鳶尾花》（約1914–1917年）。

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展廳內美妙悠揚的樂韻、豐富的影片和多媒體元素將進一步提升觀眾的體驗。其中重點展示包括以文森．梵高的作品《長草地與蝴蝶》為靈感而設計的互動媒體裝置：在沉浸式互動空間中，蝴蝶仿如伴隨着觀眾的步伐在長草中飛舞，生氣盎然。博物館亦與香港管弦樂團合作策劃一系列曲目，以配合不同單元及展覽主題。在參觀展覽時，觀眾可以欣賞到巴赫、貝多芬、德布西、馬勒、莫扎特、穆索斯基、拉赫曼尼諾夫和西貝遼士的名作，感受古典音樂與藝術鉅作的結合。



是次香港站展覽的一大特色，是最後一部分的教育空間，展示了英國國家美術館文物修復專家對部分畫作展開的科學研究，讓觀眾以輕鬆互動的方式了解X 射線螢光光譜分析、顏料分析和其他技術的應用，窺探隱藏在畫面以下層層的秘密──從藝術家於畫稿上不斷的修改、畫作的原作顏色，到顏料背後的故事等不同角度，探索藝術與科學之間的聯繫。

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此外，博物館將舉辦多項豐富多彩的教育活動，包括一系列公開講座：首場講座由英國國家美術館館長加布里埃爾．芬納迪博士主講，作為香港故宮特展講座系列之一，主題為「邁向二百年：英國國家美術館『讓公眾使用的館藏』」。講座將於11月23日（星期四）在香港故宮文化博物館舉行。博物館亦將放映六部講述藝術巨匠和他們名畫背後故事的電影，具體放映日期將不日公佈。另外，展覽中設有專門為兒童及學生而設的觀賞路線和文字解說，加強年輕觀眾與展覽的互動。



是次展覽為「文化藝術盛事基金」（文藝盛事基金）2023年資助的項目之一。文藝盛事基金由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局推出，旨在支持在香港舉辦的國際和大型藝術文化活動。



「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」於明天（2023年11月22日）於香港故宮文化博物館展廳9開放予公眾參觀，展期至2024年4月11日。此特別展覽門票（可參觀博物館專題展覽展廳1至7）的成人門票票價為150元，特惠門票為75元。觀眾可於2023年10月1日（星期日）起於西九文化區網上購票平台和票務夥伴平台購買或預訂門票。



香港故宮文化博物館另一特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」於2023年9月27日至2024年1月8日於展廳8展出。博物館提供特別套票，訪客可憑票在同一日參觀展廳8的「凝視三星堆」和展廳9「英國國家美術館珍藏展」兩個特別展覽及展廳1至7的專題展覽，成人套票為240元正，特惠套票*為120元正。



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責任編輯：陳詠妍