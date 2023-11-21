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【美股焦點】鬥魚CEO陳少傑被內地警方逮捕　尚未知被捕原因　股價開市跌2%

股市 22:41 2023/11/21

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直播平台鬥魚（美：DOYU）發公告，指公司董事會主席、首席執行官陳少傑於今年上周四（11月16日）左右被成都警方逮捕。公司在公告中指出，尚未收到任何有關對陳少傑進行調查或其明顯被捕的原因的正式通知。鬥魚美股股價盤前曾跌1成，開市跌幅收窄至2%。

集團在公告中稱，尚未收到任何有關對陳少傑進行調查或其明顯被捕的原因的正式通知，公司無法對可能發生的後續法律訴訟（如有）的性質或預期時間表發表評論。又指陳的持續被拘留及隨後針對相關方的任何相關法律訴訟和執法行動可能會對公司的聲譽、業務和經營業績產生重大不利影響。

市場消息指，陳少傑最近一次出現在公眾場合，已經是今年8月中旬，出席公司第二季業績分析師電話會議。

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編輯：葉志偉

美股 鬥魚（美：DOYU）
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