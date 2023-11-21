【業績│9888】百度管理層：美國實施先進芯片禁運　短期對公司影響有限　已儲備大量AI芯片

百度 （09888） 管理層在第3季業績電話會議中表示，美國對中國實施先進芯片禁運，短期對百度影響有限，百度上月已成功推出文心4.0（EB4），目前百度已有大量的人工智能（AI）芯片儲備，可助公司應付未來一兩年需要。

管理層表示，推理（inference）產品所用到的芯片，性能不需要很強，相信公司的芯片儲備以至其他替代品都將足以支援終端用戶用到的AI相關應用程式。

管理層又指，長遠而言，難以獲得最先進的芯片，無可避免影響中國人工智能發展速度，故此，該公司正積極尋求替代方案。

第三季智能雲收入按年降2% 料今季回復增長

另外，管理層提到，第三季百度智能雲收入按年降2%，主要是智能交通項目需求疲弱，但今季智能雲收入應會按年錄得增長，指主要受到生成式人工智能相關的增長勢頭所推動，以及去年第四季智能交通營收開始放緩的基數效應。

相關文章：

【業績│9888】百度第三季經調整純利多賺23%至73億人幣 將繼續優先投資AI、文心一言用戶7000萬

記者：胡學能