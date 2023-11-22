【專家點睇】A股處於底部區域 皮海洲：不是離場時候

國內知名財經評論員皮海洲指出，由於目前的股市處於A股的底部區域，現在離場，對於投資者來說即便不是最差的選擇，卻也是不合適的選擇。他的文章稱：「適合投資者離場的時機是在一輪牛市之後，或者說是在一輪大幅上漲之後，這時投資者選擇離場，多少會有所收益，或者是自己長期的套牢盤獲得了解套的機會」。

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他認為，A股指數就在3000點附近，正在一個底部區域，這個底部區域對於投資者來說，是一個只虧時間不會虧錢的區域。在這個底部區域，只要投資者多一些耐心，只要投資者堅持下去，就會守得雲開見日出，投資者就會迎來贏利的時候，或者是減虧的時候。

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對於當下的股市來說，投資者有必要正視一個問題，那就是用積極的態度來看待股市中存在的一些問題。隨着股市的低迷，股市中的一些問題也相繼浮出水面，如近期受到市場廣泛關注的轉融通問題等。其實，這些問題的暴露是好事，正因為暴露出這些問題，所以也就提醒監管部門來重視並解決這些問題。

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責任編輯：林衛