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【券商點睇】外銷增長值得期待 敏華高派息比率回饋股東

股樓投資 10:33 2023/11/22

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安信證券指出，敏華控股（01999）的北美市場為出海主戰場，美國經歷一年多的通脹改善後逐步去除高庫存，功能沙發需求回暖。公司持續拓展市場渠道，兼具產能、品質及成本優勢，有望進一步擴大市場份額。歐洲及其他海外市場方面，公司逐步完善產品綫布局，以多樣化的產品風格滿足新拓展客戶要求。

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盈利能力方面，上半財年公司總體毛利率為39.1%，按年增長1.8個百分點，預計主要與原材料成本回落、產品結構調整，以及公司內部管理提質增效有關。另公司持續高比例分紅回饋股東。上半財年，公司合計宣派每股0.15元的股息，派息比例高達51.6%。

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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報告稱，敏華作為功能沙發行業的龍頭，基本面扎實，高分紅持續回饋股東，且公司精細化管理能力穩步提升、內外銷逐步恢復，該行持續看好公司的長期投資價值潛力，預計公司於2024至2026年度的純利增速約為2%、12.4%和9.4%，給予目標價7.85元，維持「買入」的投資評級。

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責任編輯：林衛

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敏華控股（01999） 派息比率 目標價 買入 港股 中國
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