【專家點睇】新形勢下出口新格局 沈建光：中國發揮大市場優勢

京東集團首席經濟學家沈建光表示，全球供應鏈重構趨勢之下，中國積極拓展對新興市場的出口，在一定程度上對沖了對美歐等經濟體出口的回落。與此同時，中國汽車出口持續高速增長，成為出口最大亮點。上半年中國汽車出口234萬輛，按年增長77%，超過日本成為世界第一大汽車出口國，而新能源車是推動汽車出口高速增長的重要力量。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

他指出，面對當前中國外貿領域的新形勢、新格局，政策層面應對的關鍵在於，一方面堅持對外開放。維護好與美歐等發達經濟體的經貿關係，繼續推進共建「一帶一路」，強化與發展中國家的合作，保持中國在國際市場的地位。

【延伸閱讀】券商點睇：小米14首周銷量破百萬 雷軍：嚴重缺貨 拼命催單，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，繼續加力穩增長。例如，中央財政積極發力，盡快落實對低收入人口的救助幫扶，提升教育、醫療等領域保障性投入；進一步放松房地產限制措施，加大對房企流動性支持，推動行業盡快企穩。維持合理水平的經濟增長，有助於發揮國內產業鏈和大市場優勢，改善外貿外資發展預期。

【同場加映】青姐話：人仔升得番 港股彈得起

【同場加映】溫股知新：大市已跌夠？只怕灰犀牛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛