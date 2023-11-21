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【內房危機】法國外貿銀行：房企償債風險續升溫、買地更審慎　中央須介入處理地方政府的財務壓力

股市 20:59 2023/11/21

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【內房危機】法國外貿銀行：房企償債風險續升溫、買地更審慎　中央須介入處理地方政府的財務壓力

近期中央加碼推出措施支持房地產市場，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，目前的融資環境及政策支持對發展商並不足夠。即使發展商仍有正面的經營現金流，但主要問題是無法再融資，令他們將所有現金用作償還債務，尤其是民企的還債能力迅速惡化，國企也見到有溫和壓力。法國外貿銀行預期，債務償還風險似乎仍在上升。

市場最新傳中央正草擬融資白名單，涉50間房企，吳卓殷指，過去已見過許多類似措施，故最重要是看執行力，到底銀行是否願意加大向發展商融資，並形容由中央指導銀行出手提供融資，效率或較高，若能夠實現，相信可以減輕房地產市場造成的影響。

內地房地產市場銷售未見太起色，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，較細城市的壓力明顯可見，例如三綫城市，而且，房地產本身是實物資產，可用作對沖通脹，但中國現時整體通脹維持低水平，貨幣政策的支持力度亦不足夠，故短綫宏觀環境並不利好樓市。更重要是，樓市面對結構性問題，收入增長放緩以及人口老化問題將為樓市需求帶來長遠的憂慮。

房地產市場低迷可能會導致負面的財富效應，影響消費。另一邊廂，法國外貿銀行大中華區高級經濟學家徐建煒指，發展商對買地更加審慎，令地方政府的收入受壓。而地方政府受影響程度相當大，因為政府收入有三分一來自賣地，旗下融資平台債務（LGFVs）亦有三分一來自房地產活動，在財政問題持續惡化下，認為中央有需要介入處理地方政府的財務壓力。

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編輯：袁諾曦

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