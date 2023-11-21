▲ 【分析】小米業績勝預期 為何股價勁跌？

小米 （01810） 公布第三季業績後，券商全綫上調目標價，唱好第四季收入有雙11帶動，摩根大通最樂觀，看23元全城最牛，不過，為何股價仍跌5%？

券商散戶在論壇區留言，認為只是sell on fact（趁好消息出貨），長綫看好，米粉的支持力是不容忽視的。

小米股價下跌，可能是前瞻力仍不足，因為雖然業績超預期，但對汽車業務的消息發布，卻是遜市場預期。今時今日，手機的消息已不足以令投資界興奮，而電動車則可以。

天風證券郭明錤10月中發布小米汽車預測後，小米股價便急升，可見市場對一間公司新業務的觸覺。

小米總裁盧偉冰指，小米汽車即將進行第二次冬季測試，維持明年上半年量產目標，現時相關研發人員達到3,000人。並澄清「雷軍預期小米汽車銷量為10萬輛」的說法不實，雷軍沒有發表過類似表述。智能電動汽車業務研發開支帶動下，小米上季研發開支達50億元（人民幣，下同），按年增加22%。

一季50億元的研發投入並不算少，與其他車企相若。至於澄清10萬輛說法不實，但未有回應工信部披露的訊息。只是，乘聯會預期2023年新能源車銷量將達850萬輛，滲透率可達36%。雖然在風口的豬都識飛，但小米汽車已遲起步，市場恐如手機爆發性增長後，電動車市場亦會日漸飽和，不過，米粉的支持力是不容忽視的。

【小米1810】郭明錤：小米首款汽車料出貨量約5至6萬部 售價或低於30萬人幣

記者：譚志偉