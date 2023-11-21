天璽四房逾1.56億沽　呎價破10萬創新高

新盤市場連錄高價成交，新地（00016）旗下九龍站豪宅天璽，剛以招標形式售出一伙四房單位，實用呎價逾10.15萬元，創項目呎價新高。

據成交記錄冊資料顯示，成交單位為皇鑽璽81樓B室，實用面積1,545平方呎，連763平方呎天台，新近以招標形式售出，成交價逾1.56億元，實用呎價逾10.15萬元，創項目呎價新高。

值得留意的是，同系屯門御海灣II亦新近招標沽一伙分層特色戶，成交價高達2,100萬元，創全盤新高，實用呎價逼近2.9萬元。據知，買家為內地專才，並選擇一筆過付清（Full Pay）樓價。 【延伸閱讀】高才通「破頂價」入市 2100萬Full Pay購御海灣II頂層特色戶【下一頁】

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