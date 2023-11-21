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高才通「破頂價」入市　2100萬Full Pay購御海灣II頂層特色戶

股樓投資 20:01 2023/11/21

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屯門御海灣II剛錄新高成交，據了解，買家透過「高才通計劃」來港，以2,100萬元「 Full Pay 」購入項目分層特色戶。祥益地產黃慶德表示，已屆現樓的御海灣剛以招標形式售出連天台及平台特色戶，成交價高達2,100萬元，創項目一手成交價最高紀錄。

黃慶德表示，成交單位為三房套間隔，實用面積731平方呎，另設62平方呎平台、667平方呎天台，以招標形式發售，而買家選擇一筆過付清（Full Pay）樓價，實用呎價約28,728元。據了解，買家透過「高才通計劃」來港，看到《施政報告》宣布外來人才來港買樓所付的稅款與港人睇齊，變相節省了一大筆開支，所以決定在香港買樓。

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他又透露，該買家鍾情單位為特色戶，設有內置樓梯直達天台，同時享有無敵海景，遠眺黃金海岸一帶景色，認為屬千金難買的獨一無二優質戶。

【多相】YOHO WEST連裝修示範單位陪你睇　暖色木系設計打造溫馨家居【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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