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【PropTech】數碼港夥房地產科技協會　促進行業用創新方案推動都市化科技發展

Hot Talk 19:44 2023/11/21

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數碼港與香港房地產科技協會今日簽署合作備忘錄，共同推動房地產科技（PropTech）和建築科技（ConTech）範疇的新技術和創新解決方案在香港及其他地區的發展。

今次簽訂合作備忘錄，雙方將會協力推動都市化科技發展，包括舉辦有關都市化科技的比賽及論壇，提升業界認知及參與。雙方亦合作加快房地產與建造業的數碼轉型，包括提升業界與初創的聯繫，透過數碼港龐大的網絡資源，讓協會的成員及企業夥伴對接數碼港的數碼科技社群，促進都市化科技解決方案或產品的應用，同時推動產業和人才發展。數碼港亦會派代表加入協會的創新與科技委員會，推動前沿技術發展及應用。

數碼港行政總裁任景信表示，期待與香港房地產科技協會合作，為傳統業界與創新科技建立連結，推動採用房地產及建築科技，為業界注入新動力，開拓更多改善工程、環境及效率的新技術和應用，共同推動可持續綠色智慧城市發展。

香港房地產科技協會主席陳頴光表示，數碼港有強大而豐富的房地產科技社群，亦一直與不同機構合作推動發展，協會與數碼港合作，期望促進業界交流，通過聯結、合作、培育三個維度推動房地產科技創新，一同帶領香港房地產科技向前進。

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編輯：胡學能

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