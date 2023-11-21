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揚海大增折扣優惠吸客　折扣最高達33%　另設提早成交現金回贈

股樓投資 19:42 2023/11/21

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嘉里(00683)等旗下黃竹坑站港島南岸2期項目揚海新近更新價單，為項目單位大增優惠吸客。根據新價單顯示，如買家採用360天現金優惠付款計劃入市，可享最高33%折扣，相較更新前最高達20%的折扣大增13個百分點。此外，發展商為提前成交買家提供現金回贈，如買家於簽署臨時買賣合約的日期後180日內成交，可享受8%提前成交回贈。

價單中另推出新的一按貸款付款計劃，可承造最高為樓價85%的一按，年期最長為3年，首年免息，第2年定息1%，第3年定息2%。

以價單中的2A座5樓E室為例，實用面積320平方呎，定價1,255.5萬元，以更新價單前最高20%折扣優惠計算，當時折實價約1,004.4萬元，而計算最高33%優惠的新折實價則約841.2萬元，前後相差逾163萬元。若單位買家提前成交，能獲得8%現金回贈，實際入市金額的差距就更大。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 港島南岸 揚海 黃竹坑

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