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【大行看法】DWS：料美國明年6月開始減息　「美股七雄」繼續支撐美股走勢

股市 19:33 2023/11/21

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隨著美國經濟及通脹數據放緩，市場對聯儲局加息預期持續降溫。DWS預期，美國聯邦基金利率會維持現水平直至明年年中，又指聯儲局官員不願過早對金融市場給予減息憧憬，相信當局會繼續以通脹和經濟增長數據去決定政策觀點，料首次減息將會在明年6月。

該行指，美國經濟方面，該行指美國今年成長動能非常強勁，惟預計未來將顯著走弱，因勞動力市場開始疲軟，急劇的緊縮周期尚未完全反映在經濟活動中，憂慮有機會出現「硬著陸」。

股市方面，DWS指市場預測成熟市場明年盈利增速為8%，新興市場則為11%，但該行的預測平均較市場預期低3%左右，預期全球股票市場明年計及利息及盈利增速的總回報，可達6%。

美股方面，該行指美股市場高度集中，雖然估值是眾多市場中最昂貴，但預計今年叱吒股壇的「美股七雄」（Magnificent 7），明年盈利仍會有20%增速，將繼續支撐大市。並相信投資者將會繼續吸納「贏家股」，直至市場情況變得更明朗。

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編輯：葉志偉

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