尖沙咀零售街舖租金跌至全球第三　戴德梁行：重返前兩名需時漫長

根據戴德梁行最新發表的《全球主要零售大街》報告顯示，尖沙咀位列全球第三最昂貴購物地段，較去年跌一位。以亞太區計，尖沙咀則繼續蟬聯首位。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威說，香港商舖復仍要些時間復甦，預計尖沙嘴租金排名短期難以重上全球頭兩位。他又指，疫情改變了內地旅客的消費習慣，消費者愈來愈重視娛樂零售、健康元素和體驗式消費的概念，不再是以往純購物，故建議政府、商界多舉辦大型音樂、體育盛事或特色旅遊，以吸引旅客來港。

戴德梁行執行董事、香港研究部主管鄧淑賢指出，電商興起、港元走強，加上來自鄰近大灣區城市的競爭等零售業態的變化，都為香港零售商和商場業主帶來挑戰。

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