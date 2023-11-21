【人民幣匯價】人民幣過去一周升2%　大型國有銀行據報本周入市沽美元

路透引述消息人士指，中國大型國有銀行本周於在岸掉期市場上用人民幣兌換美元，並在即期貨幣市場上賣出這些美元。人民幣過去一周上升2%，達到1美元兌7.13元左右的水平，是近4個月以來的最高水平。消息指，大型國有銀行本周續售美元兌換人民幣。

今晚7時，一美元兌離岸人民幣7.1361、兌在岸人民幣7.1345，離岸、在岸人民幣分別升值0.38%、0.46%。每百港元兌人民幣91.51。

美元指數月初以來跌逾3%

以往外電偶有報道，國有銀行介入貨幣市場，通常是在人民幣面臨貶值壓力時發生，惟今次情況有別以往，過去一周，在美元普遍疲軟的情況下，國有銀行採取有關行動。由於美國孳息率受聯儲局貨幣緊縮政策達到頂峰的跡象影響，衡量美元對主要貿易夥伴幣值的美元指數在11月份已跌逾3%。

路透引述一些市場人士指，國有銀行可能正試圖加速人民幣升值，刺激出口商將更多外匯收入兌換成人民幣。今年以來，人民幣兌美元匯率仍跌超過3%。

國有銀行拋售美元導致在岸即期人民幣兌美元短暫觸及7.1296，4個月來首次高於每日官方指導價。

人行本周也一直在下調美元兌人民幣的每日定盤匯率。周二，人行將人民幣匯率中間價設定在1美元兌7.1406元的3個半月低點。法國興業銀行（Societe Generale）首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong表示，不斷以這樣的匯率水平下調定盤價做法令人驚訝，「在我看來，他們似乎是在為政策性減息做準備」。

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編輯：胡學能