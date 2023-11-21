▲ 【新股改革】港交所放寬「雙重參與」 上市前股東滿足條件後可進一步認購IPO

在全新新股FINI結算系統啟用前夕，港交所 （00388） 宣布，即日起放寬「雙重參與（double dipping）」規限，新股的現有股東和基礎投資者，在滿足規模豁免條件時，可以在首次公開招股（IPO）中進一步認購或購買股份。

港交所解釋，最新安排是為獨立投資者提供更多靈活性，令新股發行人在IPO時獲得更多獨立投資者參與，有助促進整個定價流程，令發行價更貼近市場價格。

港交所旗下聯交所發出新指引信 HKEX-GL85-16，確立IPO在符合以下條件，上市前股東和基礎投資者可「雙重參與」：

發售總額至少為10億港元；

按此項豁免所允許的所有現有股東及其緊密聯繫人（無論是作為基礎投資者及／或承配人）的配股不超過所發行證券總數的 30%；及

上市申請人的每名董事、行政總裁、控股股東及監事（僅適用於中國發行人）必須確認，他們或其緊密聯繫人未有根據本項豁免獲分配上市申請人的發售證券。

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編輯：麥德銘