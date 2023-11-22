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多倫多日夜分租床位月租5000港元 地產經紀炮轟「瘋狂」

環球社會熱點 09:05 2023/11/22

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外國近年流行名為「Hot Bedding」的趨勢，意指兩名陌生租客分享同一個床位，大多分開日夜不同時段使用。一名多倫多地產經紀近日於社交平台TikTok拍片分享，指當地有人以900加元（約5,100港元）的月租尋覓「Hot Bedding」室友。

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多倫多是加拿大租金第二貴的城市，一房及兩房公寓的平均租金為2,607加元（約1.5萬港元）和3,424加元（約1.9萬港元）。

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地產經紀Anya Ettinger的影片中，引述了一名網民今年1月於Facebook Marketplace發布的帖文。該人於帖文聲稱要尋覓一名隨和的女性室友，與其共享一張Queen Size床。

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帖文提到床位所在的臨海公寓位處多倫多市中心，月租900加元。但網民要求室友預先繳付1,900加元（約1.1萬港元），包括首尾兩個月租金及額外100加元（約570港元）的鎖匙費用。

Anya慨嘆租客要繳付900加元月租，卻換來一張不是King Size的床，此舉實在很瘋狂，難怪很多人討厭多倫多市場。

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責任編輯：鄭錦玲

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