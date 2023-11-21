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【新股IPO】山西安裝2520明日掛牌 暗盤收市報2.14元 較招股價跌1.8%

股樓投資 18:36 2023/11/21

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山西安裝(新上市編號：02520)將於明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開3.2%報2.25元，高見2.35元，低見2.08元，暗盤收市報2.14元，較招股價2.18元跌1.8%；成交100萬股，涉217萬元。

 

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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山西安裝為山西省國資委及財政廳旗下工程承包商，是次上市共發售逾3.33億股H股，並已引入明陽智慧能源為基石投資者，認購7,201.8萬股H股。其公開發售部份僅獲約0.6倍認購，未獲認購部分已重新分配至國際配售，令其佔比升至約93.99%，並以偏向下限定價，其招股價範圍介乎2.1至2.36元。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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集資所得，主要用作資助新能源項目，以及為現有和日後PPP項目、清潔供熱、分布式能源、固廢處置、水務處理等建設項目的股權投資提供資金等。上市聯席保薦人分別為華泰國際及山證國際。

【同場加映】青姐話：人仔升得番 港股彈得起

青姐話
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記者：張以正

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