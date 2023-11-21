▲ 【新股IPO】安永料明年香港IPO集資額僅500億

港股IPO活動持續放緩，會計師事務所安永發表報告，預計港股全年有61隻新股上市，按年跌近19%；集資額413億元，按年大跌59%，為近20年來最低，而全球排名更由第4位跌至第6位。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，鑑於地緣政治和利率高企等因素，估計外資撤離潮未結束，市場氣氛更趨謹慎，預計明年IPO集資額約500億元。

蔡偉榮指，市場雖然憧憬明年減息，但料減息步伐會較遠比加息慢，且戰爭等不明朗因素仍左右投資情緒，加上大型公司暫緩分拆或上市計劃，整體市場須待2025年才會轉旺。他補充，未來在不利因素逐漸減少、資本市場逐漸穩定後，香港的IPO活動將會復甦。

蔡偉榮續稱，相較其他主要市場，港股市盈率偏低，令外國企業來港上市意欲不高，而内地近期收緊IPO審核流程，限制某些行業在當地上市，認為可主力聚焦協助該批内地企業來港上市。

總結今年IPO市場，港股IPO平均集資額料跌至6.77億元，為10年以來低位。安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯說，年内缺乏大型IPO，且最大IPO集資額為50億元，而去年有3家過百億元的IPO，而50億元以上IPO亦有6家。

據安永估計，上交所、深交所及納斯逹克的集資額分別以271億美元、202億美元及114億美元，包辦今年全球新股集資市場首三位，而紐交所和印度孟買證交所則位列第四和第五位，分別集資107億美元和66億美元。

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記者：伍鍵文