  • 22°C
香港時間 : 20231121日 (週二) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】安永料明年香港IPO集資額僅500億

新股IPO 18:53 2023/11/21

分享：

分享：

【新股IPO】安永料明年香港IPO集資額僅500億

港股IPO活動持續放緩，會計師事務所安永發表報告，預計港股全年有61隻新股上市，按年跌近19%；集資額413億元，按年大跌59%，為近20年來最低，而全球排名更由第4位跌至第6位。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，鑑於地緣政治和利率高企等因素，估計外資撤離潮未結束，市場氣氛更趨謹慎，預計明年IPO集資額約500億元。

蔡偉榮指，市場雖然憧憬明年減息，但料減息步伐會較遠比加息慢，且戰爭等不明朗因素仍左右投資情緒，加上大型公司暫緩分拆或上市計劃，整體市場須待2025年才會轉旺。他補充，未來在不利因素逐漸減少、資本市場逐漸穩定後，香港的IPO活動將會復甦。

蔡偉榮續稱，相較其他主要市場，港股市盈率偏低，令外國企業來港上市意欲不高，而内地近期收緊IPO審核流程，限制某些行業在當地上市，認為可主力聚焦協助該批内地企業來港上市。

總結今年IPO市場，港股IPO平均集資額料跌至6.77億元，為10年以來低位。安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯說，年内缺乏大型IPO，且最大IPO集資額為50億元，而去年有3家過百億元的IPO，而50億元以上IPO亦有6家。

據安永估計，上交所、深交所及納斯逹克的集資額分別以271億美元、202億美元及114億美元，包辦今年全球新股集資市場首三位，而紐交所和印度孟買證交所則位列第四和第五位，分別集資107億美元和66億美元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢出爐怎部署？聚焦英偉達、小米業績

相關文章：

【新股IPO】山西安裝暗盤偏軟

【新股IPO】瑞銀料2024年香港可望有5至10隻大型IPO　阿里雲停分拆僅個別例子

記者：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
港股 香港 安永 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股改革】港交所放寬「雙重參與」　上市前股東滿足條件後可進一步認購IPO

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水全日錄逾24億淨流出　買小米小鵬大手沽美團騰訊　恒指夜期跌13點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款