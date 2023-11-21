【WhatsApp動向】WhatsApp iOS版推出新功能　帳戶可綁定電郵

WhatsApp近期不斷改重其帳戶登入功能，繼10月宣布即將推出多重帳戶登入功能後，再為iOS用戶推出登入功能，支援用戶綁定電郵並以電郵作為新的登入方式。

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WhatsApp早前為其Beta版本，加入了電郵登入功能。用戶在設定中將其WhatsApp帳戶與電郵綁定後，可經電郵獲得6位數的登入碼，繼而用於登入，方便部分暫時無法存取其註冊電話號碼或無法接收簡訊的用戶。

據科技媒體《WABetaInfo》報道，目前相關的功能已被兼容於「WhatsApp for iOS 23.24.70」版本之中，而WhatsApp亦已在App Store上發布了該更新版本。另表示「某些帳戶可能會在未來幾週內使用它」。

惟本報記者實測，香港地區的iOS用家雖然已可下載「WhatsApp for iOS 23.24.70」版本，但更新後暫未見有相關新功能可用。

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責任編輯：殷凱怡

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