【小老闆生意經@iM網欄】淺談MINISO的業務成功之道

曾被指是「山寨版無印良品(MUJI)」的內地平價簡約生活用品店─名創優品（MINISO），近日公布最新一季的業績。截至今年9月30日止季度，收入37.9億元（人民幣，下同），按年增長36.7%；毛利15.8億元，按年升60.2%，毛利率按年增6.1個百分點至41.8%。期內利潤6.1億元，按年升48.8%。經調整淨利潤6.42億元，升53.8%，經調整EBITDA為10.1億元，按年升52.8%，經調整EBITDA利潤率為26.8%，業績上多項經營數據創下歷史新高。

門店數量首次超過6000家

事實上，自2013年名創優品在中國開設第一家門店以來，短短十年間，業績已不斷創下新高紀錄。相反，主打簡約生活用品、一度被喻為零售界神話的無印良品，其吸引力似乎持續下降。以其近年的業績增長表現來看，相比名創優品而言，明顯落後一大截。究竟名創優品是如何由一個被指涉及炒襲風波的品牌，搖身一變成為會生「金蛋」的高增長業績品牌？

目前名創優品的門店正在高速拓展的階段，近年成功在不同國家的平價家品市場上搶佔一席位。截至今年9月底，名創優品門店數量達6,115家，按年增長819家，按季增324家。其中內地門店按年增533家，海外門店按年增286家。名創優品開店步伐愈來愈快速，其成立近10年的時間，相比成立30多年的無印良品，門店數目更是多出好幾倍。

憑國際IP成功打入海外市場

名創優品積極拓展海外市場，其成績亦有目共睹。最近一季，來自海外市場的收入12.95億元，增長40.8%。海外門店的平均門店數量按年增加12.5%，平均單店收入增加25.1%。當中北美市場季內收入更同比大增近160%。可見名創優品在海外市場延續高增長趨勢，持續優化產品組合及懂符與時並進的營銷策略是其在海外市場大熱的原因。

名創優品憑藉其龐大的IP策略，引入多款受歡迎且具吸引力的IP，加上其定價在市場上具競爭優勢，令其業績表現更上一層樓。例如名創優品的IP已成功引入Disney大量角色，更有Sanrio內的人氣卡通；又如名創優品今年中曾聯乘叫好叫座的Barbie電影，推出一系列的Barbie IP周邊產品，且取得不俗銷售成績。集團的「IP加本地化設計」銷售策略在全球不同地區不斷擴張，成為其在海外市場大熱的主要原因。集團以國產品牌起家，如今成功轉型至不同領域，可見其品牌實力在海外市場亦有一定的影響力了。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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