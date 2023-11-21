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【新股IPO】內地燕窩品牌燕之屋已成功闖關 截至5月底全國設91家自營門店

股樓投資 11:36 2023/11/21

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來自廈門的燕之屋生物工程近日已通過港交所上市聆訊，並已聘任中金及廣發融資(香港)為聯席保薦人。根據其初步招股文件顯示，燕之屋的產品主要包括三種類別 : 純燕窩產品、「燕窩+」產品(以其他原料或營養成分增強的即食燕窩產品)、「+燕窩」產品(以燕窩作為增強營養素或帶來其他益處)。

 

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2022年共有250個SKU，其中純燕窩產品在四大產品系列中有194種，包括碗燕、鮮燉燕窩、冰糖官燕及乾燕窩。截至今年5月底，燕之屋在全國設有91家自營門店，並由214名線下經銷商組成614家經銷商門店，去年度註冊付費客戶達20.48萬人。

 

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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此外，燕之屋今年首5個月錄得收入7.82億元人民幣，按年增長12.3%，純利達9,505.8萬元人民幣，增長20.7%；非國際財務報告準則下經調整淨利潤達1.13億元，增長32.3%。

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記者：張以正

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