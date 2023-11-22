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【香港零售】香港續蟬聯亞太區最貴購物街道　全球排第三

商業 13:00 2023/11/22

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戴德梁行發表最新《全球主要零售大街》報告，香港繼續蟬聯亞太區最昂貴之購物街道，全球排第三，僅輸美國紐約第五大道和意大利米蘭蒙特拿破崙大街。銅鑼灣和中環則分別在亞太區排名第二和第八。

【香港通脹】10月物價升幅近一年最高　市民：難怪港人北上消費

該報告聚焦全球頂級零售街區的租金情況，這些零售地段通常匯聚奢侈品牌，它們的租金相對不受租金折扣、獎勵措施、風險共擔租賃模式等在全球零售市場越見普遍的情況影響。報告指香港的尖沙咀位列全球第三最昂貴購物地段，美國紐約第五大道和意大利米蘭蒙特拿破崙大街分別排名全球第一和第二。

在亞太區，以香港和東京的零售街區最為昂貴，在前八名中佔據了六席。其中香港尖沙咀以每年每平方呎1,493美元位居亞太區第一（全球第三），銅鑼灣（主要街區商店）以每年每平方呎1,374美元緊隨其後。另外，東京銀座以每年每平方呎912美元位列亞太區第三，而東京的表參道則以每年每平方呎798美元位居第四。悉尼彼特街購物中心和日本大阪的禦堂筋同樣躋身亞太區前八之列。首爾的明洞和江南站分列第九和第十位。 

【香港物價】10月消費物價指數同比升2.7%　基本通脹率為1.7%

報告指全球租金平均按年上漲4.8%，其中尤以亞太區增長最為強勁，錄得5.3%按年升幅，美洲和歐洲則分別升5.2%和4.2%，儘管租金增長相對強勁，但租金漲幅普遍不及通脹峰值水平。縱觀全球，55%的零售市場租金仍低於疫情前水平，歐洲為疫前的70%，亞太地區和美洲則分別為51%和31%。

戴德梁行亞太區國際研究主管、報告作者Dominic Brown表示：「疫情後，全球零售業持續呈現恢復勢態，不過隨著各國央行因應當前的通脹週期而調高利率，零售市道正面臨新一波的挑戰。就此，除了經濟增長預測被調低之外，市場亦見消費者減少了相應的個人開支。」 

【人口老化】日無人機公司服務山區老人　助解決食物及藥品負擔

責任編輯：李智賢

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