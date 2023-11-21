Zoom第三季業績勝預期 上調全年預測

Zoom公布第三季業績，表現略勝預期。

第三季，公司收入增長3.2%，達到11.4億美元，略高於預期；調整後每股盈利為1.29美元，超過預期的1.09美元。

隨着人工智能（AI）技術與產品的融合以及混合工作模式趨勢繼續推動需求，Zoom上調了年度收入和利潤預期。

該公司目前預計，年度調整後每股盈利在4.93美元至4.95美元之間，高於之前預測的4.63美元至4.67美元；又將全年收入預期上調至45.06億美元至45.11億美元之間。

Zoom的AI Companion於第三季度推出，目前已啟用22萬多個賬戶，並提供會議摘要和追趕以及電子郵件和聊天組成提示等功能。

截至本季度末，Zoom的電話業務部門的付費座席數增至約700萬個，而聯絡中心的客戶數則達到約700個。預計Zoom本季度收入將在11.25億美元至11.30億美元之間。

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