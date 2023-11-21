傳美國要求幣安付逾40億美元 以了結刑事案件

《彭博》引述消息人士指，美國司法部正在向幣安（Binance）追討40多億美元，以試圖解決正在進行的調查。

司法部與Binance之間的談判包括，該加密貨幣交易所創始人趙長鵬在美國面臨刑事指控的可能性。

事態發展可能會對加密貨幣行業產生深遠影響，因為該行業面臨著越來越多的政府審查和法律挑戰。Binance自2018年以來一直受到司法部的調查，目前正在處理美國的法律和監管問題。

此案的解決很可能會對投資者對加密貨幣行業的情緒產生重大影響。隨著政府對各種公司和個人的調查和指控，該行業的聲譽已受到損害。投資者將密切關注此次談判的結果，因為它可能為未來的監管行動開創先例。Binance是最大的加密貨幣交易所之一，幾年來一直受到審查，目前正在美國應對法律挑戰。

消息人士稱，政府的長期調查已接近尾聲，但沒有透露具體的處罰細節或確切的時間表。決議最快可能在本月底公布。

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