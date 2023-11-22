英國威爾士擬縮減暑假一周 秋季期中假延長至兩周

英國威爾士政府正研究更平均分配學校假期，考慮將暑假假期縮短一周，並將秋季的期中假期延長至兩周。政府官員認為重新分配學校假期，將有助來自基層家庭的兒童。

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當局引述研究指秋季學期較漫長，教職員和學生都容易感到疲勞。官員表示部分學生經歷悠長暑假後重返校園難以專注學習，特別是經濟困難或有特殊學習需求者，因此他們在秋季學期反而是複習多於學習新課程內容。

政府強調即使重新分配，也不會改變學校假期和上課日數。威爾士教育部官員邁爾斯（Jeremy Miles）指暑假長達6周，很多家庭難尋覓托兒服務，也因夏季額外開支而促襟見肘。

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根據政府議案，他們計劃把暑假縮減的一周假期，撥入10月份的期中假期。如計劃落實的話，最快會於2025年10月改為兩周期中假期，然後於2026年改為僅5周的暑假。

但教師工會NASUWT質疑，根本沒有可持續的教育論點支持政府的改革，更擔心縮短暑假可能會使工作條件惡化。

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責任編輯：鄭錦玲