【業績速報】同程第三季虧轉盈賺5.1億人幣 年付費用戶2.25億創新高

同程旅行（00780）公布，截至9月底止，第三季收入32.99億元（人民幣，下同），按年增長61.1%；經調整溢利淨6.21億元，增長1.46倍，經調整淨利潤率擴大6.5個百分點至18.8%；純利5.1億元，扭虧為盈，去年同期虧損9,038萬元。

季內年付費用戶和月均付費用戶均創下歷史新高。年付費用戶達到2.25億，按年增長12.1%；月均付費用戶4,420萬，按年增長20.1%，相較2019年同期增長48.3%。

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回顧期內，集團交通票務、住宿預訂業務及其他收入均創下收入新高。交通票務的收入按年增長70.3%至16.80億元，機票量與2019年同期相比增加超過30%，而國際機票票量顯著恢復，超過疫情前水準。住宿業務收入亦創新高，按年增長37.7%至11.27億元，酒店間夜量與2019年同期相比增長100%。

集團其他包括來自廣告服務、酒店管理服務、商旅旅遊服務、會員服務及景點門票服務等業務收入增長102.8%至4.92億元，較疫情前增長115%。在總收入中佔比由2019年同期的11.1%提升到近15%。

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集團力圖將科技融入其業務，從在線旅遊平台轉型為智能出行管家，促進旅遊業數智化。當中，集團將人工智能生成內容（AIGC）應用於客戶服務，進一步提升服務效率。此外，集團憑藉其建立的全面酒店物業管理系統（Property Management System PMS）組合，為更多單體酒店、連鎖酒店及非標住宿提供軟件即服務（Software-as-a-Service SaaS）解決方案，提高運營效率。

集團首席執行官馬和平表示：「中國旅遊業自年初起展現了前所未有的復甦力，已超越疫前水準。集團第三季度業績增幅擴大，交通票務及住宿預訂業務的收入和業務量創下新高。旅客現時更願意探索不同的旅遊景點和目的地，感受與眾不同的旅遊體驗。集團迅速應對了激增的旅遊業需求，我們靈活的業務策略，包括拓寬獲客渠道、豐富產品及服務、強化集團品牌、並推動行業數字化，達至多贏局面。我們對中國旅遊業的增長潛力保持樂觀。未來，集團會繼續開拓下沉市場的增長空間，並探索國際市場機遇，以應對中國境內遊及出境遊的需求。」

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記者：李兆明