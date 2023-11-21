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【新股IPO】山西安裝暗盤偏軟

新股IPO 18:17 2023/11/21

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山西安裝暗盤潛水

內地工程承包商山西安裝 （02520） 周三上市，周二暗盤偏軟，於輝立交易場，山西安裝暗盤高開2.25元，較招股價2.18元高3.2%。其後轉跌，暫報2.17元，低招股價0.5%，以一手（2000股）計，每手帳面蝕20元。

山西安裝最新報
（元）		較招股價高/低
輝立暗盤2.17-0.5%
富途暗盤2.15-1.4%
耀才暗盤2.13-2.3%

山西安裝以每股2.18元定價，為招股價2.1元至2.36元的中間以下範圍定價，集資淨額6.5億元，一手中籤率100%，人人有份。。

山西安裝於香港公開發售部分認購不足，共錄得獲1508份有效申請。

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編輯：伍鍵文

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