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【香港通脹】10月物價升幅近一年最高　市民：難怪港人北上消費

商業 11:00 2023/11/22

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政府統計處昨公布2023年10月份的消費物價指數（CPI），香港整體消費物價與一年前同比上升2.7%，較9月份的相應升幅2.0%為高，也是去年9月以來的單月最大升幅。有市民表示香港物價跟三、四年前比較貴了四成，直言「很難怪香港人北上消費」。分析師則指通脹應會繼續增長，預定至年底也會以2%左右溫和上升。

【香港物價】10月消費物價指數同比升2.7%　基本通脹率為1.7%

對於香港通脹，每天買餸的香港市民感受最明顯。市民唐小姐表示，覺得香港物價跟三、四年前比較貴了四成，民生用品如廁紙、盒裝紙巾、牙膏、即溶咖啡都貴了不少，直言「很難怪香港人北上消費」。另一市民李先生則指，各種物價都見到有上升，但由於現在港幣比較貴，不只北上消費比較化算，就連上網買日本的商品也比之前便宜，算是一點安慰。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，通脹升幅在9月時已見到有明顯上升，10月的數字符合預期。他指去年9月時在住宿支出看到的升幅比較明顯，令其他項目的升幅沒那麼突出，而食品價格的升幅則是主要的通脹壓力來源。他指物價在住宿方面的壓力最為突出，公屋的住宿升幅尤為明顯，這些趨勢都跟香港整體經濟的消費力息息相關。

他指通脹應會繼續增長，預計至年底也會以2%左右溫和上升：「10月、11月應該也會以2%左右的升幅平穩增加，不會低於1.2%，住宿和食品價格會是主要的壓力來源。除非食品價格方面有很大變化，否則相信至年底也會以2%左右的比例溫和上升。」

【人口老化】日無人機公司服務山區老人　助解決食物及藥品負擔

本報記者：李智賢

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