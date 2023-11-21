【渣打2888】渣打香港與新能源材料商合作　抓緊東盟發展機遇

渣打香港宣布，與中偉新材料股份（深：300919）簽訂合作備忘錄，進一步深化戰略合作，抓緊東盟發展機遇。中偉股份是環球大型電動車製造商的供應商，專門從事新能源材料的研發、生產及銷售，是新能源材料綜合服務商，其核心產品電池材料三元前驅體和四氧化三鈷的出貨量處於世界領先地位。

據備忘錄，渣打香港與中偉股份將就一系列策略性範疇探討合作，包括：為中偉股份在香港設立企業財資中心，在其中國-東盟走廊業務上提供流動資金支援；為中偉股份提供貿易融資產品，支援其在中國-東盟走廊內的貿易流量，以及在東盟地區擴充業務所需的營運資本；及持續探索其他合作領域，以支持雙方在中國-東盟走廊業務的發展。雙方會成立聯合工作小組，討論如何達成這些目標。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，香港作為國際金融中心，是連接中國內地與世界其他巿場之間的超級聯繫人，別具優勢協助如中偉股份這等快速增長的內地企業拓展海外業務。

中偉新材料股份有限公司董事、資深副總裁陶吳陶吳表示，中偉股份近年正加快建設海外投資和營運，包括在印尼建立了新的生產線，並在今年較早時於香港設立地區總部，領導全球擴張計劃。

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編輯：胡學能